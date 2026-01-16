La muerte de Irene, la hermana de Sofía de Grecia, ha sido un gran trastorno dentro de la Zarzuela. La casa real española anunciaba el jueves 15 de enero en un comunicado la muerte de la princesa griega, la gran amiga, confidente y hermana de la emérita después de años de lucha contra una enfermedad cognitiva y neurodegenerativa. El empeoramiento de su estado de salud ha sido muy presente en los últimos meses y, de hecho, desde el pasado mes de febrero no la habíamos vuelto a ver haciendo una aparición pública. Aunque el hermetismo respecto a sus problemas de salud ha sido la tónica general desde la Zarzuela, muchas voces expertas en monarquías como la periodista Pilar Eyre han ido compartiendo pequeñas informaciones que hacían pensar que la situación era muy delicada.

De hecho, hace solo unos días que la revista HOLA explicaba que la esposa de Juan Carlos había decidido cancelar su agenda por el estado crítico de Irene con una voluntad clara de estar con ella hasta el último momento. Pocas horas después de su muerte, comienzan a salir a la luz los detalles del adiós y los últimos días «de angustia» de la royal griega.

Trastorno en la Zarzuela por la muerte de Irene, la hermana de Sofía de Grecia | Europa Press

Las últimas horas de Irene de Grecia

Hace tiempo que se hablaba del delicadísimo estado de salud de Irene de Grecia. La princesa griega hace meses que ha estado en un segundo plano, cuidada por los especialistas de la Zarzuela y con Cristina y Elena de Borbón turnándose para cuidar a la tía. Esta enfermedad cognitiva que muchos han calificado como el «mal del olvido» ha estado muy presente durante sus últimos días. Según recoge la revista Lecturas, la madre de Felipe no se ha separado en ningún momento de su gran confidente. Para ella, esta muerte supone un nuevo golpe durísimo después de la pérdida hace solo unas semanas de su prima segunda y amiga íntima, Tatiana Radziwill. «No le ha soltado la mano hasta el último aliento», exponen. La razón es que los últimos años un equipo de médicos especialistas se han instalado con ella en la Zarzuela para tenerla bien controlada hasta el último momento. ¿Y qué se sabe de las últimas horas? Explican que ha sido una despedida «íntima, silenciosa y cargada de emoción contenida».

Así será el funeral de Irene de Grecia

La tía Pecu, como muchos la llamaban dentro de la familia real española, es la segunda muerte cercana que vive Sofía en los últimos meses. Una situación que agrava una realidad impactante: cada vez está más sola. Con el marido en Abu Dhabi, sin hermana y amiga íntima y en la Zarzuela haciendo su vida, Sofía de Grecia vive unos momentos de soledad que cada vez se hacen más graves. En todo caso, ahora también van saliendo a la luz los detalles del último adiós de Irene, una despedida que se hará entre Madrid y Tatoi. Según recoge la revista HOLA, la capilla ardiente se instalará en el palacio de la Zarzuela «las próximas horas» y será de ámbito «familiar». No será hasta este próximo sábado que se instalará el féretro de la princesa griega durante unas horas en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

Muere Irene, la hermana de Sofía de Grecia y tía de Felipe de Borbón | Europa Press

El traslado a Grecia se producirá la semana próxima, donde el 19 de enero, apuntan, habrá el funeral en Atenas y se enterrará el cuerpo en el cementerio real de Tatoi, donde también están su hermano Constantino y los padres, Pablo y Federica de Grecia. En conjunto, un golpe duro para la familia real española, pero sobre todo para Sofía de Grecia, que dice adiós a su hermana y protectora.