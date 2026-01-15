Noticia muy triste en la Zarzuela este jueves 15 de enero. Irene de Grecia, la hermana de Sofía de Grecia, ha muerto a los 83 años después de luchar durante muchos meses contra un problema de salud que la ha ido deteriorando. Tal como ha informado la Casa Real, Irene de Grecia ha muerto este jueves a las 11:40 h en el palacio de la Zarzuela, lugar donde hacía décadas que vivía la princesa griega junto a su hermana Sofía.

Hacía tiempo que se hablaba del estado crítico de Irene, sobre todo después de que saliera a la luz que la madre de Felipe había decidido anular su agenda in extremis para quedarse con su hermana en la Zarzuela. Ha cancelado sus actividades oficiales porque «no quiere salir de la Zarzuela para poder estar al lado de su hermana de 83 años. El declive de la princesa Irene es diario y su vida se va apagando», recogieron desde la revista HOLA hace unos días. Parece, pues, que la situación era más grave de lo que se esperaban y ahora la reina emérita española tiene que despedirse de su hermana y gran confidente.

Los últimos meses de Irene de Grecia

Hace solo unas semanas, la periodista catalana Pilar Eyre en su blog de la revista Lecturas sacaba a la luz unas informaciones que hacían saltar todas las alarmas respecto al visible deterioro de la salud de la princesa griega. «Irene está dejando de ser Irene. Aquella mujer inconformista y un poco ingenua, espontánea y espiritual, se va desdibujando con cruel lentitud ante los ojos de su hermana que la quiere tiernamente».

Muere Irene de Grecia, la hermana de Sofía de Grecia y tía de Felipe de Borbón | Europa Press

Las últimas horas habrían sido críticas, sobre todo por el movimiento de última hora de la esposa de Juan Carlos, cancelando su agenda para quedarse muy cerca de Irene, de quien hace años que no se separa porque ambas viven en la Zarzuela. ¿Y de qué ha muerto? Según diversas fuentes y las informaciones de los últimos años, la lucha contra una larga enfermedad neurodegenerativa habría sido el motivo de esta pérdida que ha trastocado a la familia real española, sobre todo a su hermana, que estaría «desconsolada». Confidentes y amigas, Sofía e Irene han sido inseparables sobre todo en los momentos más difíciles para la emérita como las polémicas y los desaires de su marido.

¿Cómo será la ceremonia para despedirla?

El comunicado que ha compartido la casa real, como decíamos, «lamenta la muerte de la princesa Irene de Grecia esta mañana en el palacio de la Zarzuela de Madrid». Una información muy dolorosa para la madre de Felipe de Borbón, que hace solo unas semanas tuvo que despedirse también de su amiga íntima Tatiana Radziwill, que moría a los 86 años. Será en las próximas horas cuando sepamos cómo será la ceremonia que se hará en España para despedirse de Irene de Grecia y también las informaciones sobre el traslado del féretro a su país de nacimiento, según explica la revista Lecturas. Felipe y Letizia habrían recibido la noticia durante varios compromisos profesionales que tenían respectivamente esta mañana, en cambio, Sofía no se ha separado de su hermana hasta el triste final. En todo caso, la familia tiene un viaje previsto a Grecia para el último adiós de la princesa.

La salud de Irene de Grecia ha sido uno de los temas recurrentes de las revistas del corazón y los expertos en casas reales, que apuntaban hacia esta enfermedad congénita que afectaba a la hermana de Sofía. «Fue provocándole la pérdida progresiva de memoria hasta que no reconocía a muchos de sus seres queridos. Aunque es cierto que ha continuado acompañando a Sofía en muchas de sus apariciones, su situación ya era muy delicada», exponen desde la citada revista. Por ahora, habrá que esperar para saber cuáles serán los próximos movimientos y cómo se recuperará de esta noticia la emérita española, consciente de que cada vez va quedándose más sola.