La mort d’Irene de Grècia ha suposat un trasbals dins la família reial espanyola. La germana petita de Sofia ha perdut la vida als 83 anys després de bastant de temps malalta i lluitant contra una malaltia congènita. Ben bé tota la seva família es va donar cita per acomiadar-la en un acte molt emotiu a Madrid i a Grècia, on les càmeres han captat les llàgrimes de la reina emèrita però també de dues netes molt afectades. Irene Urdangarin i Victoria Federica, cosines i millors amigues, han compartit la tristesa per la mort de la seva padrina. Ningú sabia que ambdues estaven tan unides amb la tieta àvia, però les imatges i les informacions sobre el testament han tret a la llum que tenien una relació estreta i fins ara desconeguda amb ella.
Segons el mitjà Esdiario les últimes voluntats de la princesa grega han deixat com a gran beneficiària Irene Urdangarin, una de les quatre filles de Cristina de Borbó. Pel que expliquen, Irene heretarà “una part molt significativa”, mentre que Elionor i Sofia no veuran res. Ara, han revelat encara més detalls d’aquesta unió entre neta i tieta àvia.
Per què estaven tan unides Irene de Grècia i Irene Urdangarin?
Alguna cosa hi deu haver perquè Irene sigui la gran beneficiada d’aquest testament. Més enllà de tenir una relació propera amb la germana de la seva àvia, veure-la tan afectada durant el funeral fa pensar que hi ha alguna cosa més. Segons la revista digital Vanitatis, ambdues Irenes han compartit algunes pijamadas amb la seva àvia. Com Irene vivia fora d’Espanya, acostumava a quedar-se uns dies amb l’àvia i les seves cosines, Victoria de Marichalar, Elionor i Sofia. “Aquelles festes de pijama les organitzava la reina Sofía i en elles estava sempre la seva germana Irene”.
Ja se sap que la influencer i la petita dels Urdangarin són més que cosines, millors amigues, i és habitual veure-les juntes fent plans quan es retroben. La relació amb la royal grega era molt estreta, de fet, el sobrenom de tia Pecu -perquè era peculiar-, demostra que la tractaven de forma molt propera. Fins i tot, exposa el citat mitjà, en alguns dels correus del cas Nóos hi hauria missatges d’Iñaki Urdangarin dirigits a la seva sogra en què preguntava directament per la tia Pecu.
Filtren com era la relació entre Irene de Grècia i els Urdangarin i els Marichalar
La relació amb Elionor i Sofia ha estat més aviat limitada a la convivència la Zarzuela, però amb els Urdangarin el vincle és encara més “intens”. Després d’abandonar Espanya un cop va esclatar el cas Nóos, els avis, sobretot Sofia i Irene “van ser un gran suport”. En el cas dels Marichalar, i sobretot pel que fa a Victoria, la seva relació amb Irene i el temps que la seva cosina va passar a la Zarzuela durant més d’un any un cop va acabar els estudis a Ginebra, haurien estat clau per “estrènyer el vincle amb la seva àvia i la seva tieta àvia”. “Compartien dinars i sopars fora de palau, passejos pels jardins de palau i una quotidianitat poc habitual“, exposen. Victoria Federica i Irene Urdangarin han fet com les seves mares, ser amigues a més a més de germanes, i potser aquesta relació els ha fet unir a Sofia i Irene de Grècia, que al final sempre s’havien tingut a elles mateixes. Potser això explica per què la princesa grega “ha estat bastant generosa amb els fills de Cristina i Iñaki”.
També podria ser que vulgui premiar les infantes espanyoles per totes les vegades que han cuidat la tieta els últims anys, sobretot després de veure com començava a estar malalta. Sofia de Grècia ha estat la més perjudicada en general perquè acaba de perdre el seu últim gran suport després de la mort dels pares, dels germans i la seva amiga íntima Tatiana. En tot cas, sembla que Irene ha aconseguit construir una bona relació amb la tieta àvia per aconseguir un bon pessic de l’herència de la tieta Pecu.