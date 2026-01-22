La muerte de Irene de Grecia ha supuesto un revuelo dentro de la familia real española. La hermana pequeña de Sofía ha perdido la vida a los 83 años después de bastante tiempo enferma y luchando contra una enfermedad congénita. Prácticamente toda su familia se reunió para despedirla en un acto muy emotivo en Madrid y en Grecia, donde las cámaras captaron las lágrimas de la reina emérita pero también de dos nietas muy afectadas. Irene Urdangarin y Victoria Federica, primas y mejores amigas, compartieron la tristeza por la muerte de su madrina. Nadie sabía que ambas estaban tan unidas con la tía abuela, pero las imágenes y la información sobre el testamento han sacado a la luz que tenían una relación estrecha y hasta ahora desconocida con ella.

Según el medio Esdiario, las últimas voluntades de la princesa griega han dejado como gran beneficiaria a Irene Urdangarin, una de las cuatro hijas de Cristina de Borbón. Según explican, Irene heredará «una parte muy significativa», mientras que Leonor y Sofía no verán nada. Ahora, han revelado aún más detalles de esta unión entre nieta y tía abuela.

¿Por qué estaban tan unidas Irene de Grecia e Irene Urdangarin?

Algo debe haber para que Irene sea la gran beneficiada de este testamento. Más allá de tener una relación cercana con la hermana de su abuela, verla tan afectada durante el funeral hace pensar que hay algo más. Según la revista digital Vanitatis, ambas Irenes han compartido algunas pijamadas con su abuela. Como Irene vivía fuera de España, solía quedarse unos días con la abuela y sus primas, Victoria de Marichalar, Leonor y Sofía. «Aquellas fiestas de pijama las organizaba la reina Sofía y en ellas siempre estaba su hermana Irene».

Ya se sabe que la influencer y la pequeña de los Urdangarin son más que primas, mejores amigas, y es habitual verlas juntas haciendo planes cuando se reencuentran. La relación con la royal griega era muy estrecha, de hecho, el apodo de tía Pecu -porque era peculiar-, demuestra que la trataban de forma muy cercana. Incluso, expone el citado medio, en algunos de los correos del caso Nóos habría mensajes de Iñaki Urdangarin dirigidos a su suegra en los que preguntaba directamente por la tía Pecu.

La relación con Leonor y Sofía ha estado más bien limitada a la convivencia en la Zarzuela, pero con los Urdangarin el vínculo es aún más «intenso». Tras abandonar España una vez estalló el caso Nóos, los abuelos, sobre todo Sofía e Irene «fueron un gran apoyo». En el caso de los Marichalar, y sobre todo en cuanto a Victoria, su relación con Irene y el tiempo que su prima pasó en la Zarzuela durante más de un año una vez terminó los estudios en Ginebra, habrían sido clave para «estrechar el vínculo con su abuela y su tía abuela». «Compartían almuerzos y cenas fuera del palacio, paseos por los jardines del palacio y una cotidianidad poco habitual«, exponen. Victoria Federica e Irene Urdangarin han hecho como sus madres, ser amigas además de hermanas, y quizá esta relación las ha hecho unir a Sofía e Irene de Grecia, que al final siempre se habían tenido a ellas mismas. Quizá esto explique por qué la princesa griega «ha sido bastante generosa con los hijos de Cristina e Iñaki».

También podría ser que quiera premiar a las infantas españolas por todas las veces que han cuidado de la tía los últimos años, sobre todo después de ver cómo empezaba a estar enferma. Sofía de Grecia ha sido la más perjudicada en general porque acaba de perder su último gran apoyo tras la muerte de los padres, de los hermanos y de su amiga íntima Tatiana. En todo caso, parece que Irene ha conseguido construir una buena relación con la tía abuela para conseguir una buena parte de la herencia de la tía Pecu.