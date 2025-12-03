Iñaki Urdangarin ocupará todos los titulares la semana próxima, cuando se estrene la entrevista que le ha hecho Jordi Basté para su programa Pla seqüència de La 2 Cat. Tiene ganas de explicar su verdad después de todo lo que ha vivido, del matrimonio durante dos décadas con Cristina de Borbón y el paso por la prisión. En los vídeos promocionales que han compartido, se le oye reconocer que nunca ha concedido una entrevista como esta y que recuerda perfectamente haber estado los «1000 días y 1000 noches en prisión«. Será el 11 de diciembre cuando se emita una conversación que puede hacer temblar a la Zarzuela, ya que nunca ha hablado así un exmiembro de la familia real.

Los productores mantienen en mucho secreto cualquier detalle que tenga que ver con el contenido de este programa y todo lo que ha dejado escapar por la boca el exduque de Palma. Ahora bien, la revista Semana ha podido saber que Iñaki no dará detalles de la familia real y tampoco responderá las palabras que le dedica Juan Carlos de Borbón en sus memorias.

Sí hablará sobre un tema que genera mucha curiosidad, cuando estuvo encarcelado. Sobre eso, parece que responderá con mucha sinceridad. ¿Por ejemplo? Cuál fue la peor parte de aquella experiencia: «Que acabara provocando el final de mi matrimonio con Cristina«, han filtrado que dirá. También le preguntarán sobre su nueva pareja, Ainhoa Armentia, de quien se reconoce «muy enamorado»: «Es una mujer que me ha amado sin pedir nada a cambio«.

Iñaki Urdangarin hablará de su paso por prisión | La 2 Cat

¿Qué se sabe de las memorias que está preparando Iñaki Urdangarin?

No contento con esta aparición bomba en televisión -que se hará en catalán, por cierto-, también está preparando unas memorias que podrían ver la luz a principios del próximo año. La primera en hablar abiertamente fue Pilar Eyre, que ahora da más detalles sobre un libro que Iñaki habría comenzado a escribir en prisión. No es un rumor, sino un hecho cierto: «Están terminadas y escritas a mano por él mismo sin censuras porque la editorial que las publicará no tiene ningún tipo de vínculo con la Casa Real», escriben en Lecturas.

Sobre el contenido en sí que explicará en las memorias, han sabido que Iñaki confesará cómo fueron «los años felices con la infanta», su amor, el matrimonio, el nacimiento de los hijos y detalles que explican cómo acabó «descontrolándose todo«. También habrá unos cuantos capítulos sobre la carrera de jugador de balonmano y la vida en Barcelona. ¿La parte más potente? Cuando acusará a Juan Carlos de haberlo «dejado caer» cuando salió a la luz el caso Nóos y que criticará a Felipe y Letizia por no haber querido saber «nada más» sobre él. Sobre su presente, parece que confesará en estas reflexiones sentirse «muy solo» y decepcionado porque nadie olvida su paso por prisión.

Iñaki Urdangarin hablará del matrimonio con Cristina en sus memorias | Europa Press

Muchos se preguntarán qué opina su exesposa sobre este ejercicio de transparencia en un libro que, más que una autobiografía, pretende ser un libro de autoayuda. Cristina tendría conocimiento de este proyecto, pero no ha intervenido: «Lo ayuda y lo apoya porque, en cierta manera, se compadece de él«.