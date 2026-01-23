Iñaki Urdangarin publicará, en un par de semanas, su primer libro. Para darle difusión, se ha dejado entrevistar por Jordi Basté en La 2 Cat y ahora también ha hablado para el programa de Jordi Évole en La Sexta. El exmarido de Cristina de Borbón, que prácticamente nunca había querido hablar con la prensa, ahora no hace más que hablar con periodistas porque quiere demostrar que la cárcel lo ha cambiado y que ha sabido «reinventarse».

En el primer adelanto que hemos podido ver de la conversación con el de Cornellà, escuchamos una pequeña indirecta hacia su exsuegro que ha sido bastante curiosa. Y es que cabe recordar que las memorias de Juan Carlos de Borbón han ocupado la primera posición del ranking de los más vendidos y, ahora, el yerno quiere quitarle el lugar. «No sabía que había sido tan vendido, pero me lo imagino… No creo que mi libro destrone el suyo porque es un personaje global de una trayectoria muy amplia, pero sí que tendría su gracia. No creo que pase pero«. Así que le haría «gracia» ganarle esta partida, vaya.

Sobre esta entrevista, que Jordi Évole acaba de grabar, ha comentado en Y ahora Sonsoles que se ha encontrado con un Iñaki Urdangarin sincero: «Ha sido una conversación íntima en la que él ha hablado sobre todo lo que le he preguntado». No ha hablado desde el rencor, dice, sino desde un lugar «muy tranquilo» y «en paz consigo mismo».

Esta es la portada de las memorias de Juan Carlos | Planeta

Iñaki Urdangarin hablará de su paso por prisión en las memorias | La 2 Cat

¿Qué opina Jordi Évole del libro de Iñaki Urdangarin?

El periodista de La Sexta se ha podido leer el libro y, en él, asegura que Iñaki hace «un balance muy amplio» de toda su carrera desde sus inicios como jugador de balonmano hasta el presente… y todo lo que ha pasado en medio. «Es un libro que vale mucho la pena«, ha soltado. Se había especulado mucho si serían unas memorias o un libro de autoayuda, pero por lo que parece es una mezcla de ambos.

La idea que ha usado como base es su propia experiencia, el «camino de superación» que ha hecho para buscarse la vida después del paso por prisión donde estudió para formarse como coach. Aquí, dará las claves para otras personas que quieran hacer un cambio de vida tan radical como el que él ha hecho.

La entrevista aún no tiene fecha de estreno, pero será muy pronto y antes de que termine esta temporada de Lo de Évole que acaba de comenzar este domingo. Los más curiosos tienen otra oportunidad más para conocer detalles sobre él y la vida dentro – y fuera- de la familia real.