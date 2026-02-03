Iñaki Urdangarin está encadenando una entrevista tras otra ahora que se encuentra en plena promoción de sus memorias. Estas últimas semanas, lo hemos escuchado sacar a la luz detalles desconocidos sobre su llegada a la familia real, el divorcio, la estancia en prisión, la relación con Felipe de Borbón… Y, por supuesto, muchos periodistas están moviendo hilos y haciendo lo imposible por intentar averiguar qué opina la familia real sobre todo lo que está diciendo el exduque de Palma. No deben estar muy contentos con las declaraciones bomba que ha hecho el ex de Cristina de Borbón, ya que han roto un hermetismo que han mantenido durante muchos años. ¿La primera reacción que se ha filtrado a la prensa? La de su antiguo suegro, la de Juan Carlos de Borbón.

Ha sido el medio especializado Monarquía Confidencial el primero en obtener información sobre cómo han sentado las palabras de Iñaki en el antiguo monarca. El emérito habría tomado una decisión cuando supo que el vasco comenzaría a hablar en televisión y sorprende mucho, ya que se trata de una política «de indiferencia absoluta«: «El rey emérito mantiene un mutismo que sus personas cercanas califican de definitivo«.

Fuentes cercanas a Juan Carlos aseguran que se está haciendo «el desentendido» de forma sistemática ante todas las entrevistas que está concediendo Iñaki Urdangarin: «No le interesa nada de lo que tenga que ver con su antiguo yerno«. Parece que no olvida el «desgaste» a la institución que habría supuesto todo el escándalo de su encarcelamiento y, por ello, no quiere ni oír hablar de él.

Juan Carlos de Borbón no está muy contento por todas las entrevistas que está concediendo Iñaki Urdangarin | Europa Press

De hecho, aseguran que su única prioridad es el bienestar de su hija: «Para Juan Carlos, cualquier intervención de Iñaki Urdangarin es considerada como un ruido innecesario que podría afectar la estabilidad emocional y pública de Cristina. Este capítulo está más que cerrado».

¿Qué opinan en la Zarzuela sobre las entrevistas de Iñaki Urdangarin?

Desde el medio también han intentado obtener respuesta de la Zarzuela, a quienes les han preguntado si se pronunciarían sobre el contenido de lo que está explicando Iñaki. Como era de esperar, son «plenamente conocedores» de lo que ha ido contando. Sin embargo, se mantendrán al margen y no dirán nada públicamente: «No tienen la intención de entrar en réplicas ni de alimentar esta polémica porque la consideran ajena a la actividad actual de la familia real«.

Iñaki Urdangarin ha concedido un montón de entrevistas últimamente | La 2 Cat

«Una vez más, el silencio por respuesta«, insisten. El vínculo con Iñaki está «totalmente roto» y «no tiene relevancia», dicen, así que no parece que vayan a reaccionar a nada de lo que está diciendo. Que él siga, que consideran mejor mantenerse en silencio y no incrementar el interés sobre el tema.