Las polémicas memorias de Juan Carlos de Borbón siguen dando mucho de qué hablar. La autobiografía del Emérito, Reconciliación, ha abordado temas personales muy mediáticos que han hecho temblar la Zarzuela, sobre todo por los dardos hacia Letizia y su «mala relación», el perdón a Sofía de Grecia, la verdad de una historia que ha traído mucha cola como es la aventura con Corinna Larsen o qué piensa de su nieto favorito, Froilán. Aunque las memorias del padre de Felipe VI han dado la vuelta al mundo y quieren mostrar su realidad a través de su mirada en un acto que parece un intento de limpiar su nombre, hay otra protagonista muy clara.

Laurence Debray es la biógrafa de Juan Carlos y autora de Reconciliación. Seguidora del emérito desde joven, no es la primera vez que escribe sobre la vida de este monarca español tan polémico, que no ha dejado a nadie indiferente en su última publicación. El libro se ha convertido en un auténtico récord de ventas y la escritora ha pasado por el programa Más Espejo para hablar de él de manera detallada con Susanna Griso.

La publicación del libro en Francia

Uno de los aspectos que más han llamado la atención es el hecho de que el libro se haya publicado antes en Francia que en España. «Él quería que saliera al mismo tiempo, hubo un problema de fechas y la editorial francesa ya había iniciado el proceso de publicación antes que la española». Por otro lado, ha explicado que el libro saldrá pronto en portugués y en inglés. Pero, ¿por qué no ha promocionado las memorias en España? Hace años que el Emérito vive alejado de lo que había sido su casa, y aunque más de una vez ha manifestado su voluntad de regresar, no ha concedido entrevistas ni eventos promocionales en el Estado. «No fue fácil convencerlo para promocionar el libro en Francia, allí hacía falta un poco de contexto sobre el libro, había que presentarlo. Aquí él es el ausente omnipresente. Sabe que en España es más complicado, no quiere molestar a su hijo que es siempre su obsesión, y por eso mantiene un perfil más bajo», ha declarado.

¿Qué ha explicado Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos, sobre las memorias del Emérito? | Antena 3

Lo que sí destaca es el contraste entre la gran cantidad de críticas que ha recibido, muchas negativas, y el gran volumen de ventas que ha logrado. «Él tenía claro que sería un libro para la historia, para las próximas generaciones de españoles», apunta la escritora francesa. «No es una persona que se queje mucho, piensa a largo plazo», observa.

La soledad y la preocupación por su funeral

Uno de los temas que aborda en el libro y que se ha comentado más de una vez es su voluntad de tener un funeral de estado. «Eso es muy duro, morir fuera de casa. A mí me da pena cuando pienso en eso, por él, no se quejará, pero creo que es algo muy duro. Sentirse rechazado a esta edad y saber que no te quedan muchos años, vivir solo…», expone Debray. Ahora bien, ¿qué es lo que más preocupa al Emérito? «Se pregunta si le harán un funeral de estado. Le preocupa», admite.

Laurence Debray, autora de la biografía de Juan Carlos de Borbón | Antena 3

La relación con su hijo, Felipe VI, también está muy presente en el libro. Debray apunta que hay «una distancia emocional». ¿Qué papel jugaría Letizia en esta posible reconciliación entre padre e hijo? «En el libro tampoco se habla tanto de ella. Ve las cosas de rey a reina. Hay una expresión que es se ve el vaso lleno o vacío, aquí creo que se ve el vaso medio vacío. En el libro dice que es buena madre, buena esposa, que le ayudó en el entierro de la reina de Inglaterra a moverse», recuerda la autora del libro.

Además, apunta que a Juan Carlos le hace «daño» tener a la familia lejos. «Él tiene España muy adentro, en Abu Dhabi vive con los horarios españoles, solo le gusta la comida española, el flamenco. Nadie sabe cuánto durará este exilio, no depende solo de él. Es difícil entender para los franceses que un hombre solo, a esta edad, esté tan apartado», apunta. En conjunto, una entrevista muy extensa y llena de detalles de la autora de unas memorias que aún darán mucho juego en los próximos meses.