Juan Carlos de Borbón continúa residiendo en su palacio en Abu Dhabi, una mansión de la cual prácticamente no se sabe nada… ni siquiera su ubicación aproximada. Hace un par de años, se filtraron unas imágenes del interior de esta presunta mansión pero no está confirmado que realmente sea aquí donde reside desde 2020. ¿Qué se sabe de la vida del rey emérito en los Emiratos Árabes? Lo ha visitado su amigo, el periodista Carlos Herrera, quien ha podido saber que, ahora mismo, se está reformando la casa donde vive: «Está adaptando la casa-palacio a sus necesidades y gustos y ha comenzado una reforma integral de la misma«.

El locutor de radio se ha reencontrado con él en un hotel muy lujoso de la zona, ya que no ha podido invitarlo a casa por tener a los obreros trabajando allí. Teniendo en cuenta que ha decidido mejorar la villa, sus deseos de volver a España estarían bastante lejos de poder hacerse realidad. Cada vez tiene más problemas de movilidad, por lo que necesita caminar con muletas y, a veces, en silla de ruedas. Para moverse con tranquilidad por toda la casa, habría encargado unas obras para adaptarla completamente que ha aprovechado para añadirle algunas modificaciones decorativas.

¿Cómo es por dentro la casa de Juan Carlos de Borbón en Abu Dhabi?

Se sabe que en el comedor tiene una gran mesa para invitados y, solo unos metros más allá, una cinta de correr que utiliza diariamente para sus ejercicios de movilidad. ¿Del resto del interior de la casa? Lo que ha explicado Carlos Herrera, que vive en una exclusiva villa en la isla de Nurai a la que solo se puede acceder por mar o aire. Con la privacidad y seguridad totalmente garantizadas, la casa tendría 2,000 metros cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños, piscina con vistas al mar y ventanas infinitas. Tiene playa privada y helipuerto, según cuentan en la revista Semana. ¿El costo? Estaría valorada, ni más ni menos, que en 11 millones de euros. Él no los ha pagado y tampoco le genera ningún tipo de gasto su mantenimiento, ya que se la habría cedido uno de sus amigos jeques.

La piscina de la casa donde vive Juan Carlos de Borbón | Viva la Viva

Algunas imágenes del interior de la casa en la que estaría viviendo el emérito | Telecinco

La televisión francesa mostró cómo es uno de los comedores de la casa de Juan Carlos | France TV

En las imágenes que se han podido ver sobre el interior de la casa de Juan Carlos, se observa una decoración elegante y contemporánea que no olvida el aire clásico. ¿El sofá? De tres plazas y en color beige, con dos butacas al lado. Al fondo, una estantería de madera que ocupa toda la pared con un montón de libros y marcos de fotos. El día que invitó al periodista francés en la gira promocional por sus memorias, pudimos ver que tenía fotos de sus padres, de los hijos de amigos y del líder de los Emiratos Árabes. ¿Fotos de la mujer, de Sofía de Grecia? Not found.

Se ha abierto una pequeña ventana a su intimidad, él que se ha ido a vivir a casi 7,000 km para dejar a los periodistas lejos y tener privacidad. Ha aprovechado la visita de su amigo para dejarle claro que se encuentra «excelentemente bien» de salud y que, de hecho, los médicos le han dado permiso para volver a viajar. Niega los rumores sobre su empeoramiento, pues, y todas las miradas estarán puestas en su físico cuando vuelva a aparecer por Sanxenxo.