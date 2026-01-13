Iñaki Urdangarin abre una oficina en el centro de Barcelona y se sabe qué hará

Iñaki Urdangarin tiene novedades en su vida profesional, después de los años en prisión y el despido posterior del despacho de abogados donde trabajaba en Vitoria. Dos socios catalanes formados en empresariales y coaching se han unido a él para montar una empresa que han llamado Bevolutive, que impulsará proyectos vinculados a la resiliencia y la superación personal. El medio digital Vanitatis ha sabido que han abierto una oficina en pleno centro de Barcelona, en la derecha del Eixample en un edificio clásico de techos altos. En el mismo edificio, hay un centro psicológico y una asociación hospitalaria así que no se trata de una elección sin sentido.

Su oficina en sí, contaría con 150 metros cuadrados y, en su interior, «combina funcionalidad con sobriedad». Aquí trabajarán, harán las reuniones y será la sede de una sociedad en la que confían mucho. Parece que han visto a Iñaki desplazarse hasta allí desde el piso de su hijo Pablo en la moto de uno de los amigos, que ceden su residencia de Pedralbes al chico. Ahora que Cristina de Borbón se ha comprado un piso muy cerca, los tres volverán a residir a poca distancia.

Y más allá de esta nueva oficina, ¿qué se sabe de esta empresa que ha montado Iñaki? Pues bien, como novedad destacan que han estrenado un proyecto editorial: estar detrás de la publicación de la autobiografía del gimnasta olímpico Thierno Diallo. La idea que seguirán es hablar de su vida privada y también del proyecto empresarial de coaching que ha iniciado, por lo que dijeron en la presentación que hicieron el otro día en Manresa.

Iñaki Urdangarin tiene novedades en su vida que lo acercan a Barcelona | Europa Press

Se filtran más detalles de las memorias de Iñaki Urdangarin

Por otro lado, Iñaki Urdangarin continúa centrado en la futura publicación de sus propias memorias. El exduque de Palma ha escrito 280 páginas, por lo que se ve, las que divide en un prólogo y cinco grandes capítulos. Firmado por él, ahora se sabe que lo ha llamado Todo lo vivido y que lo publicará en Grijalbo de la editorial Penguin.

Son unas memorias como tal, pero sorprende que las hayan colocado como una de las novedades de la sección de Empresa porque esto demuestra que no son sus pensamientos sobre los hechos que ha tenido que vivir sino cómo le han servido para compartir el aprendizaje que ha hecho en el ámbito profesional. Han dicho que se publicará el mes próximo, en febrero, un momento en que podremos descubrir si en este recopilatorio recuerda los malos momentos personales dentro de la Casa Real, el divorcio o el paso por la prisión.