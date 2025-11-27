Iñaki Urdangarin ha sido uno de los nombres destacados de la actualidad esta semana después de salir a la luz que será el primer invitado de Jordi Basté en su nuevo programa en La 2Cat. Pla Seqüència será un espacio de entrevistas de 50 minutos sin cortes ni ediciones que mostrarán la parte más real y sin filtros de los famosos, uno de ellos el exmarido de Cristina de Borbón. A la espera de saber cuándo se emitirá esta entrevista tan mediática para conocer el que será «el Iñaki real» más allá de la figura como deportista, una psicóloga ha analizado en profundidad la nueva profesión que ha elegido y que considera «una vergüenza».

En una entrevista el pasado mes de junio con La Vanguardia, el exduque de Palma decidía promocionar su negocio de coaching, una nueva empresa para intentar lavar su imagen después de haber estado en prisión por su imputación en el caso Nóos. Urdangarin ha abierto una marca de coaching deportivo y emocional porque quiere «ayudar a personas, deportistas o directivos, para superar momentos difíciles», explicaba en esta entrevista. En todo caso, esta incursión en el mundo de la psicología y la terapia no ha sido muy bien recibida.

Una psicóloga valora la nueva profesión de Iñaki Urdangarin

En una era en la que se habla muchísimo del intrusismo laboral y de los perfiles que ocupan espacios que no les corresponden cuando hay gente que tiene una formación específica y no puede acceder a donde les tocaría, el exdeportista no ha estado exento de críticas por su cambio de vida. La psicóloga Lara Ferreiro analiza su elección de negocio y el cambio de rumbo profesional hacia el sector de la salud mental en la revista Lecturas. «Dentro de prisión comencé a estudiar un máster de psicología de coaching y también bienestar emocional», explicó el excuñado de Felipe VI, pero ¿cómo lo recibe una psicóloga profesional? «El coach es un intrusismo de los psicólogos. Un cursillo de un fin de semana no se puede equiparar a una carrera. Una disciplina como es la psicología, avalada por la ciencia…», explica Ferreiro en la citada revista, y tilda la decisión de ser «una vergüenza».

¿Qué opina una psicóloga del nuevo negocio de ‘coaching’ de Iñaki Urdangarin? | Europa Press.

Usar la fama como herramienta de promoción

El apellido Urdangarin ya es bastante famoso, pero si sumamos que estuvo casado con la hija de Juan Carlos de Borbón y que manchó con un nuevo escándalo a la familia real española con su imputación en un caso de corrupción, es evidente que la marca tendrá tirón. La experta en salud mental habla de «instrumentalización de la fama» y apunta que el exduque usa su nombre y el pasado «para venderse como experto en resiliencia cuando ha estado en prisión» y eso, para ella, no tiene «ningún tipo de mérito».

Su imputación y posterior condena de cinco años de prisión «no es coherente» con la idea que quiere vender de persona especializada para orientar a los demás. «Una persona que hizo esto durante tanto tiempo, su autoridad para las lecciones sobre valores, ética, liderazgo y responsabilidad, están cuestionadas», apunta. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Querer ser coach personal sin una formación específica? ¿O dar lecciones de moral después de tener un historial tan denso? La psicóloga apunta que «la redención es posible» pero que en ningún momento ha mostrado «un proceso de reparación del perdón públicamente para que haya un cambio creíble».

La gestión del divorcio con Cristina

La conversación con la psicóloga también deriva hacia la rama de su matrimonio con Cristina de Borbón. Ferreiro destaca que la gestión del divorcio no ha sido la mejor, sobre todo teniendo en cuenta que descubrieron que tenía otra pareja a través de las revistas del corazón y que eso habría detonado la ruptura con la hermana de Felipe. Además, el anuncio del nuevo proyecto coincidía con el 60 aniversario de su exesposa, un detalle que no consideran del todo casual.

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin antes de su divorcio | Europa Press

«Este tipo de personalidades con mucho ego como la suya siempre buscan arrebatar el protagonismo a los demás», expone. ¿Y qué consejo da para Cristina? «Yo espero que si Cristina no quiere soledad, encuentre un nuevo amor. Se merece una relación sana porque Iñaki solo se amaba a sí mismo». Habrá que ver, sin embargo, si el negocio de Iñaki prospera y si da más detalles en la esperada entrevista que ofrecerá en La 2Cat.