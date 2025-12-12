Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia continuen felicitant el Nadal plegats en una mateixa postal, però a 7.500 km de distància. Si normalment acostumen a desitjar les festes amb una imatge religiosa o una estampa nadalenca, en aquesta ocasió han deixat tothom amb la boca oberta amb la seva tria. Ja ningú no s’espera que publiquin una foto junts perquè tothom sap que ni tan sols es veuen, però tampoc ningú no creia que serien cinc gossos els protagonistes del christmas d’enguany.
La sorpresa ha estat majúscula quan la Casa Reial ha distribuït aquesta postal, signada per tots dos i amb el missatge “bon Nadal i un pròsper any nou 2026“. A la imatge principal, cinc gossos davant un arbre molt ben decorat. S’han allunyat del model habitual, això queda clar, i han optat per una instantània tendra que s’ha fet a la residència privada de Sofia a la Zarzuela. Pel que se sobreentén, són els gossos amb els qui conviu: dos cocker spaniel de rassa en color negre, dos schnauzer blancs i un bichón maltès de color canyella.
Així és la felicitació de Nadal de Felip i Letícia
Felip i Letícia no han estat tan originals, ja que han tornat a felicitar les festes amb una fotografia amb les seves filles. Elionor i Sofia posen amb ells durant la visita al poble exemplar que fan cada octubre en el marc dels Premis Princesa d’Astúries. “Amb tot el nostre efecte i els millors desitjos”, ha escrit a mà el monarca espanyol.
A la foto, es veu el monarca agafant la filla petita per la cintura mentre la dona i la més gran seuen davant. El paisatge verd, el protagonista d’aquesta estampa en què l’únic somriure real que sembla mitjanament sincer, de debò, és el de la Sofia.
Des de la Casa Reial destaquen que hagin escollit aquesta tipografia en concret, ja que amaga un significat del que volen presumir. Es tracta de la Ibarra Real Nova, dissenyada originàriament en el segle XVIII i feta servir en l’edició de 1780 d’El Quijote. Ho han volgut fer com a homenatge al quart centenari de la publicació de la primera part del llibre, “una recuperació de la tipografia que s’ha fet per posar en valor el patrimoni tipogràfic espanyol”. Que diguin el que vulguin, però tothom està parlant dels gossos de Joan Carles i Sofia que els han tret tot el protagonisme.