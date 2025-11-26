El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Letícia torna a menysprear Sofia en el seu gran dia i no ho dissimula
Jennifer Navarro
26/11/2025 11:39

Sofia de Grècia va ser la gran protagonista de l’acte pel 50è aniversari de la monarquia, quan Felip va condecorar-la amb el Toisó d’Or. A ella la vam veure a punt de plorar, visiblement emocionada quan el seu fill va aplaudir el compromís que ha tingut amb els Borbons: “A la meva mare, la reina, per una vida sencera de servei exemplar i lleialtat a Espanya i la corona i per haver donat suport, amb convicció, al rei Joan Carles. Gràcies pel teu compromís sostingut durant dècades, encara avui, i també exercit amb un sentiment del deure profund. La teva proximitat i implicació en àmbits socials, culturals i humanitaris han contribuït a reforçar vincles duradors amb diverses generacions d’espanyols”.

Ella no va ser l’única que va rebre aquesta medalla, per això, ja que tres polítics també van comptar amb aquesta distinció el mateix dia. Aquest gest, que no tot se centrés en ella, va acabar restant pes i simbolisme en el qual ella s’havia imaginat com el seu gran dia. Però no només això, sinó que Letícia també va ajudar a restar-li encara més protagonisme. Com? Feia setmanes que el vestit de Sofia estava confeccionat, ja que es tracta d’un conjunt de jaqueta i faldilla llarga fets a mida. Tots sabien que aniria vestida de rosa pal, llavors per què la seva jove va escollir-ne el mateix?

Letícia va escollir un dels molts dissenys que té a l’armari, així que fàcilment podria haver optat per un altre color. Els més ben pensats poden creure que va voler anar del mateix color com a mostra d’estima, però la realitat és molt diferent… perquè, d’aquesta manera, va eclipsar-la i restar-li brillantor.

Sogra i jove van dur el mateix color de vestit - Europa Press
Què ha passat en l'homenatge a Sofia de Grècia_ - Lecturas
Letícia torna a menysprear Sofia de Grècia en el 50è aniversari de la monarquia

La periodista Pilar Eyre, de fet, creu que la coincidència no va ser casualitat. La reina espanyola volia anar del mateix color que la sogra i no com un gest maco: “Si els vestits haguessin estat blancs o negres, no hauria cridat l’atenció. El fet que es tracti d’un color poc habitual demostra que estem en un gest deliberat”.

L’ha indignat llegir que la premsa monàrquica digui que Letícia ho havia fet amorosament: “Com ha de ser un gest amistós vestir-te amb el mateix color de la principal homenatjada? Com no va adonar-se que, així, només aconseguiria restar-li brillantor i protagonisme a la sogra?”, esclata. La cronista no acaba de comprendre les intencions de la reina, però sí que s’ha fixat en la cara de sorpresa que Sofia no va poder ocultar quan va veure-la vestida d’aquest color: “Després, va intentar dissimular ràpidament en la seva línia habitual de no crear conflictes amb el seu fill estimat”.

Aquest homenatge el descriu com “agredolç” i fet “amb la boca petita“. I és que, si no, no entén per què no li han donat el Toisó d’Or només a ella: “La reina no té prou categoria per protagonitzar ella sola una entrega de medalles? No han merescut tants anys de sacrifici un reconeixement individual, personal i íntim del rei?”, es pregunta. Tampoc no acaba d’entendre que no la deixessin pronunciar unes paraules d’agraïment, per exemple.

Sofia ha rebut el Tosió d'Or del seu fill - Semana
Sofia ha rebut el Tosió d’Or del seu fill | Semana

Que la relació de Letícia i Sofia no és la millor és més que evident des de fa anys. Ara bé, que no ho dissimulin ni tan sols en actes així no deixa de ser curiós. Cada gest té un significat, això queda clar, així que haurem de fixar-nos en tot el que oculten les decisions estilístiques a partir d’ara.

