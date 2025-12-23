Sofia de Grècia és enfonsada des de fa uns quants mesos, un mal moment que s’allarga i allarga en el temps. No ha ajudat a millorar la situació la mort de la seva millor amiga des de la infància, la princesa Tatiana Radziwill que ha mort als 86 anys. Les cosines segones estaven molt unides, fins al punt que havia estat dama d’honor a la boda de Sofia i Joan Carles el 1962 i que era habitual veure-la passar uns dies amb ella al Palau de Marivent de Mallorca.
Si això no fos poc, a Sofia també l’afecten molt els problemes de salut que travessa la seva germana Irene. Des de Lecturas, Pilar Eyre treu a la llum la informació que ha rebut sobre l’estat de salut de la grega: “Irene està deixant de ser Irene. Aquella dona inconformista i una mica ingènua, espontània i espiritual, va desdibuixant-se amb cruel lentitud davant dels ulls de la seva germana que l’estima tendrament”.
Sempre és trist veure que un ésser estimat s’apaga, però la cosa empitjora si tenim en compte que Sofia és plenament conscient que es quedarà totalment sola quan mori la seva germana: “Encara que la cara de Sofia continuï sent tan impàvida com sempre públicament, les penes íntimes i les tempestes que agiten la seva ànima de 87 anys no la deixen viure en pau. No només li fa mal el passat del seu marit, sinó el seu present. Què fa a Abu Dhabi? Amb qui està? Amb la de sempre o amb alguna nova?”. Pel que es veu, els tres fills haurien arribat a la conclusió que el millor per a la mare és que no parlin de Joan Carles davant d’ella per no ficar el dit a la ferida.
Sofia de Grècia, més sola que mai
Sofia, sempre “tremendament aïllada”, intentaria demanar informació de tant en tant “per petita que sigui” sobre el seu marit. Ara que ja no viuen junts i ningú no l’informa sobre les aventures del marit, sempre està “ca l’orella” quan sent que algú parla sobre ell. Si el troba a faltar o, simplement, se sent sola és un misteri. El que asseguren totes les fonts és que les filles prefereixen la companyia del pare, amb qui tenen “més complicitat” fins al punt que cada dia li truquen “diverses vegades”: “A ell li comenten els aspectes més mínims de la seva vida, cosa que no fan amb la mare”.
Sofia tampoc no té gaire tracte amb els nets, en general, un altre aspecte que l’enfonsa. Sempre s’ha dit d’ella que és una dona freda i sense sentiments aparents, però Pilar Eyre ho nega taxativament: “És una persona molt sensible i emotiva. En aquests moments, està destrossada”. La publicació de les memòries de Joan Carles han tornat a posar sobre la taula les seves aventures extramatrimonials, una daga “que cada vegada li fa més mal” a l’emèrita si fem cas a aquesta informació que comparteix la periodista. Un mal moment que dura bastant i que no fa més que empitjorar.