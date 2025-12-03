Les memòries de Joan Carles de Borbó, que han sortit avui a la venda en castellà, són una mina. Anècdotes inèdites, titulars bomba, històries familiars potents, confessions sobre la seva vida extramatrimonial, retrets cap al fill… I, enmig de les 507 pàgines, una frase que destaca per sobre de les altres perquè treu a llum com va viure des de dins la gran baralla de Letícia i Sofia davant la catedral de Palma. Van viralitzar-se moltíssim les imatges d’Elionor apartant la mà de males maneres de l’àvia mentre la seva mare s’interposava entre l’emèrita i els fotògrafs per evitar la foto familiar. Com recorda aquella escena summament incòmoda l’antic monarca?
Era Diumenge de Rams de 2018, l’única vegada que Joan Carles va acudir a la missa des de la seva abdicació. “La Casa Reial volia mostrar la unitat i harmonia de la família reial” i per això el van convidar, li van dir, doncs sembla que Letícia no estava gaire d’acord i no volia col·laborar en aquest objectiu.
L’emèrit és clar quan parla d’aquella anècdota: “Va resultar ser un desastre. Letícia, la meva jove, va enfadar-se amb la Sofi davant les càmeres quan vam sortir de la missa. Els muntatges dels comunicadors no aconsegueixen miracles… Crec més en l’espontaneïtat i en la veracitat”.
Què diu Joan Carles sobre Letícia a les seves memòries?
Una mica més endavant, Joan Carles de Borbó fa referència a la relació del seu fill amb Letícia. Sobta que tregui a la llum que Felip ha deixat de banda els seus amics i part de la família per culpa de “la nova vida familiar” que ha format amb l’antiga periodista: “S’ha allunyat de les antigues relacions, dels amics de la infància, dels seus pares i, fins i tot, de les seves germanes“.
Recorda el dia que els va presentar Letícia: “El meu fill estava convençut de l’elecció de la seva dona. Tenia 34 anys i sabia què volia. De la mateixa manera que les meves filles també van casar-se amb els homes als qui estimaven”. I aquí venen unes declaracions que han corregut molta tinta: “L’entrada de Letícia a la nostra família no va ajudar a la cohesió de les nostres relacions familiars“.
Es veu que Joan Carles li deia que la porta del seu despatx estava sempre oberta i podia venir a veure’l quan volgués, però mai no va anar-hi: “Els nostres problemes personals no devia reflectir-se en la nostra acció institucional. Vaig fer tot el possible per superar les nostres diferències perquè l’èxit de la parella real és una garantia per a futur de la corona“. Espòiler, no ho va aconseguir.