El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Així va viure Joan Carles, des de dins, la baralla més forta de Letícia i Sofia
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
03/12/2025 16:45

Les memòries de Joan Carles de Borbó, que han sortit avui a la venda en castellà, són una mina. Anècdotes inèdites, titulars bomba, històries familiars potents, confessions sobre la seva vida extramatrimonial, retrets cap al fill… I, enmig de les 507 pàgines, una frase que destaca per sobre de les altres perquè treu a llum com va viure des de dins la gran baralla de Letícia i Sofia davant la catedral de Palma. Van viralitzar-se moltíssim les imatges d’Elionor apartant la mà de males maneres de l’àvia mentre la seva mare s’interposava entre l’emèrita i els fotògrafs per evitar la foto familiar. Com recorda aquella escena summament incòmoda l’antic monarca?

Et pot interessar

Era Diumenge de Rams de 2018, l’única vegada que Joan Carles va acudir a la missa des de la seva abdicació. “La Casa Reial volia mostrar la unitat i harmonia de la família reial” i per això el van convidar, li van dir, doncs sembla que Letícia no estava gaire d’acord i no volia col·laborar en aquest objectiu.

L’emèrit és clar quan parla d’aquella anècdota: “Va resultar ser un desastre. Letícia, la meva jove, va enfadar-se amb la Sofi davant les càmeres quan vam sortir de la missa. Els muntatges dels comunicadors no aconsegueixen miracles… Crec més en l’espontaneïtat i en la veracitat”.

El pitjor enfrontament de Letícia i Sofia, a la catedral de Palma - Europa Press
El pitjor enfrontament de Letícia i Sofia, a la catedral de Palma | Europa Press

Què diu Joan Carles sobre Letícia a les seves memòries?

Una mica més endavant, Joan Carles de Borbó fa referència a la relació del seu fill amb Letícia. Sobta que tregui a la llum que Felip ha deixat de banda els seus amics i part de la família per culpa de “la nova vida familiar” que ha format amb l’antiga periodista: “S’ha allunyat de les antigues relacions, dels amics de la infància, dels seus pares i, fins i tot, de les seves germanes“.

Recorda el dia que els va presentar Letícia: “El meu fill estava convençut de l’elecció de la seva dona. Tenia 34 anys i sabia què volia. De la mateixa manera que les meves filles també van casar-se amb els homes als qui estimaven”. I aquí venen unes declaracions que han corregut molta tinta: “L’entrada de Letícia a la nostra família no va ajudar a la cohesió de les nostres relacions familiars“.

Com ha fet patir Joan Carles a Letícia_ - Lecturas
Com ha fet patir Joan Carles a Letícia? | Lecturas

Es veu que Joan Carles li deia que la porta del seu despatx estava sempre oberta i podia venir a veure’l quan volgués, però mai no va anar-hi: “Els nostres problemes personals no devia reflectir-se en la nostra acció institucional. Vaig fer tot el possible per superar les nostres diferències perquè l’èxit de la parella real és una garantia per a futur de la corona“. Espòiler, no ho va aconseguir.

Joan Carles de Borbó Letícia Reina Sofia

Més notícies
Notícia: Pilar Eyre: &#8220;L&#8217;entrevista de Joan Carles és indignant i menteix constantment”
Comparteix
La cronista analitza punt per punt tot el que ha dit l'emèrit a la televisió francesa
Notícia: Les esbroncades a crits de Joan Carles i Sofia: &#8220;&#8216;Jódete&#8217; era el més suau&#8221;
Comparteix
Pilar Eyre explica com eren les baralles que van veure dels reis emèrits en públic i deixa clar que no parlaven, només s'insultaven
Notícia: Crisi a la Zarzuela: Letícia es nega a compartir fotografia amb Joan Carles
Comparteix
La publicació de les memòries de l'emèrit ha generat molt rebombori dins de la família
Notícia: Què diuen les memòries de Joan Carles sobre Froilán, el net més polèmic?
Comparteix
El llibre de memòries de l'emèrit dona detalls de diversos membres de la família Borbó

Comparteix

Icona de pantalla completa