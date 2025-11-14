La conversa més boja de Clara Lago i Letícia: “Sembles una figura del pessebre”

Clara Lago mai no ha tingut pèls a la llengua, un tret de la seva personalitat que agrada molt als fans i que ha quedat palès en moltes de les entrevistes que ha concedit des que és famosa. L’actriu, coneguda especialment pel seu paper a Ocho apellidos vascos i Tengo ganas de ti, ha tret a la llum una anècdota que demostra que també és sincera a la seva vida privada quan no té càmeres davant. Sorprenentment, la història que ha explicat la relaciona directament amb Letícia. I què té a veure amb la monarca espanyola? Resulta que van coincidir en un bar i la conversa que van mantenir va ser d’allò més surrealista.
Han convidat Clara Lago al pòdcast La Ruina i, aquí, ha confessat que va protagonitzar un moment de tierra, trágame quan va decidir que era bona idea apropar-se a parlar amb Letícia fa uns anys. Era el 2014, així que han passat uns quants anys, però la intèrpret encara recorda perfectament la sensació de vergonya extrema que va sentir. Ella estava protagonitzant una obra de teatre quan, els llavors prínceps, prenien una cervesa en un dels llocs de moda de Madrid.
L’actriu va apropar-se mentre intentava dissimular, però sense vergonya perquè s’havia pres “dos vins”. I Letícia, amb molta naturalitat, va saludar-la: “Hola, Clara”. En aquell moment, van iniciar una conversa amable que acabaria amb ella convidant-la a la seva obra de teatre. Fins que, en un moment donat, la llavors princesa va etzibar un “que primeta que estàs” dirigit a la Clara Lago que va provocar el terrabastall que vindria després.
Què va dir Clara Lago a Letícia sobre el seu físic?
I és que, després d’allò -que hauria estat amb un to molt amable-, Clara Lago s’hauria indignat una miqueta perquè és més que evident que Letícia no és que estigui massa grassa tampoc, precisament. La seva amiga Íngrid Rubio sempre li feia broma dient que estava tan prima que semblava una figura del pessebre. I què va fer l’actriu? Dir exactament això a la reina: “Mira qui va anar a parlar, si vostè sembla una figureta del pessebre”.
Letícia s’hauria quedat amb la boca oberta, és clar, mentre que Felip hauria fet una ganyota i “un riure nerviós”. L’actriu diu que s’ha penedit tota la vida d’haver etzibat allò, però ara aprofita per demanar-li disculpes: “Letícia, si m’estàs sentint et demano perdó”.
Una història divertida de la que ha donat més detalls ara, després d’haver deixat caure en el passat que alguna cosa havia passat entre elles.