Sofia de Grècia interpreta el paper d’àvia propera i preocupada des de fa temps, segurament des que Joan Carles de Borbó decidís que ell passaria de tot i faria la seva vida lluny dels nets i de tothom. La reina emèrita espanyola sempre s’ha mostrat captivada pels vuit nets, als qui diu que estima amb bogeria. Tenint en compte que no té massa relació amb Elionor i Sofia, que van més per lliure, se centra en cuidar els fills d’Elena i Cristina. Molt present a les seves vides, ara la revista ¡Hola! s’ha preguntat com és la seva relació amb les parelles de tots ells. Ara que els nets s’han fet grans, han començat unes relacions sentimentals formals que fa que s’hagi d’ampliar la taula quan organitzen els dinars i sopars familiars.
Doncs bé, fotns properes a ella amb les qui han pogut parlar confirmen que està encantadíssima amb les xicotes dels seus nets: “Sofia sempre troba la manera de veure’ls i de fer plans amb ells, en els quals inclou amb total naturalitat les parelles de Juan, Miguel i Pablo Urdangarin perquè està encantada amb elles”. Els confirmen que creu que són “bones noies”, que li agrada veure que els fa “feliços” i sembla que les hauria agafat “molta estima”: “El seu paper d’àvia s’estén ara a Johanna Zott, Olympia Beracasa i Sophia Khan”.
Les tres noies han encaixat perfectament bé a la família reial, pel que sembla, tenint en compte que també s’assegura que Cristina les qualifica en privat com tres noies “fantàstiques”: “Tots tres han escollit molt bé i les noies són un regal”, afirmen.
Sofia de Grècia, a taula i al sofà amb les parelles dels seus nets
La nòvia amb qui més relació té Sofia de Grècia és Olympia, la parella de Miguel Urdangarin. El net ha viscut a la Zarzuela amb ella l’últim any i això ha fet que convidés Olympia diverses vegades. Resulta curiós el que expliquen a la revista, que han esmorzat juntes un munt de cops i no només això, sinó que també haurien vist alguna pel·lícula juntes. Imaginar-nos la parelleta veient una pel·lícula al sofà amb la reina, en el context de la pompositat de palau, no deixa de sorprendre. Aquesta unió ara no serà tan exagerada perquè els nois s’han independitzat junts, però des de fonts properes insisteixen que continuen visitant l’àvia amb molta freqüència.
També han acollit amb els braços oberts la Johanna, la nòvia de Pablo Urdangarin des de fa tres anys. Sempre és una més en les reunions familiars, diuen, de la mateixa manera que ara s’hi ha unit la parella de Juan amb qui va començar una relació l’any passat: “Cristina va conèixer Sophia la tardor passada i ja l’han presentat a Sofia i Joan Carles perquè la van convidar a Abu Dhabi per celebrar el seu aniversari”.
Sembla que és una superàvia per a tots ells, una reina emèrita propera a qui venen molt bé en la seva revista de capçalera.