Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia estarien travessant la seva primera crisi de parella. Fins fa uns mesos, era difícil veure’ls per separat. Ara, en canvi, no van junts enlloc i s’ha filtrat a la premsa que han escollit destins vacacionals diferents. Ara mateix, l’advocada es troba a la platja d’Alacant amb la família i faria dies que no veu el seu xicot.

La revista Semana ha parlat amb fonts properes que confirmen que no estan en el seu millor moment. De fet, parlen d’un “distanciament clar” que fa pensar en el pitjor. Un any i mig després que sortís a la llum la seva relació, no és bon senyal que hagin volgut organitzar les vacances d’estiu per separat.

A Ainhoa no la vam veure en la graduació d’Irene Urdangarin, el que pensàvem que era comprensible perquè la seva presència a Ginebra hauria estat molt incòmoda perquè també es trobava Cristina de Borbó i bona part de la família reial. Ara bé, podria ser que no hagués estat convidada perquè les coses amb Iñaki no estan gaire bé.

Ainhoa Armentia fa plans en solitari | Europa Press

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia passaran les vacances separats

Diuen fonts properes que la parella ha decidit “posar certa distància” entre ells i, de fet, ni tan sols passaran junts aquests dies que ella pot estar sense treballar. Tenint en compte que Iñaki Urdangarin no té cap compromís que li impedeixi viatjar fins a la Comunitat Valenciana, això demostra que quelcom no va bé.

Ainhoa Armentia té un apartament a Alfaz del Pi, petitó però a prop de la platja. Com és que no l’ha convidat a aquestes vacances? De moment no se sap quin és el motiu que hauria causat aquesta primera crisi, però ben segur que la premsa rosa es posa les piles per esbrinar quins són els motius.