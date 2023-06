Pablo Urdangarin és el fill més mediàtic d’Iñaki i Cristina de Borbó. La premsa rosa parla molt d’ell, sobretot ara que se sap que té una xicota alemanya i que l’ha integrat molt en la família. El segon dels quatre joves de l’exmatrimoni juga a handbol com el pare, per la qual cosa també els periodistes esportius s’interessen en ell. Fins ara estava al Barça, però recentment ha decidit canviar i passar al Granollers. Amb motiu d’aquest fitxatge, el noi ha concedit la que suposa la seva primera entrevista. L’agència EFE ha volgut parlar amb ell sobre handbol, però també una mica sobre la seva vida privada.

Als seus 22 anys, el noi demostra tenir el cap al seu lloc: “Sento que tinc el cap per arribar allà on vulgui”. Sap que és difícil poder viure de l’esport i és per això que està compaginant els entrenaments amb els estudis de Sport Management, una mena d’administració d’empreses relacionada amb l’esport: “El meu objectiu és acabar la carrera universitària i continua gaudint de l’handbol tot el que pugui. No tinc un pla concret encara. Tinc ganes de començar a entrenar i de millorar tot el que pugui. El futur ja arribarà, ara mateix vull centrar-me en el present i gaudir-ho”.

El que té clar és que aquest any es quedarà a Barcelona: “He pogut viure a diferents parts del món i tinc la sort que l’any vinent em quedaré aquí, a prop de la meva gent i més a gust. No descarto marxar fora en un futur, ja veurem”.

Pablo Urdangarin canvia d’equip d’handbol | Europa Press

Pablo Urdangarin explica què li agrada fer en el seu temps lliure

La premsa el persegueix des de fa temps, però sobretot quan van veure que ell era l’únic que parlava del divorci dels pares. Pablo Urdangarin reconeix que no li molesta tenir paparazzi perseguint-lo: “No noto molt la pressió, intento anar a la meva”. I què diu sobre el pare? Perquè molts el comparen amb ell ara que es dedica al mateix esport que el va fer famós a ell: “Sé que la gent em compararà amb ell, però prefereixo anar millorant com a jugador i veure fins a on puc arribar. No m’agrada que la gent em compari amb ell, però entenc que es faci. Ell es va retirar abans que jo naixés i no l’he vist mai jugar, però em diuen que era molt bo. Ell m’ha ensenyat partits i se’m fa una mica estrany veure’l jugar, però m’agrada“.

Sobre la seva vida privada, Pablo Urdangarin reconeix que no li agrada ser molt actiu a les xarxes socials: “Guardo la meva privacitat tot el que puc, prefereixo guardar-m’ho per a mi. No soc d’aquells que mostra què fa en la seva vida privada. A mi el que m’agrada és practicar altres esports com el bàsquet o el pàdel, fer plans amb la meva xicota i la família, quedar amb els meus cosins per Barcelona… Prefereixo veure sèries i pel·lícules abans que llegir. Fa poc he vist la sèrie de Night Agent a Netflix i m’encanta veure pel·lícules, soc un aficionat al cinema”.

Una entrevista que ha servit per conèixer una mica el segon del quatre fills d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó.