Pablo Urdangarin canvia de vida: nòvia estrangera i alternativa a l’handbol

Pablo Urdangarin s’està fent un lloc en el món de l’handbol. Des que fitxés pel Barça, que el jove està intentant fer-se un nom i seguir les petjades del seu pare. Ha heretat la passió per l’esport que va fer famós a Iñaki i diversos experts en la matèria diuen que podria arribar a ser bo en aquest àmbit.

Diuen que ara vol arribar a ser convocat per la selecció espanyola, un somni complicat: “Pablo manté el seu ritme d’entrenament i està centrat en millorar el seu rendiment per poder optar a tenir una plaça”, recullen a Vanitatis. Sembla que té un estil de joc molt diferent del pare i que hi ha entrenadors que creuen que, per les seves característiques, podria arribar a ser millor jugador que ell.

Pblo Urdangarin busca un pla B a la seva carrera en l’handbol

El noi sap que no és fàcil arribar a viure d’aquest esport, així que està preparant un pla alternatiu per poder guanyar diners per una altra banda. A què ens referim? El fill de Cristina de Borbó està matriculat en una escola de negocis i estudia “sempre que pot”: “No pararà fins que aconsegueixi la titulació de Sports Management, del que es va matricular a la European University”. Està estudiant Administració i Direcció d’Empreses de gestació esportiva per tal de poder treballar d’alguna feina relacionada, d’alguna manera, a l’esport.

Els fills d’Iñaki Urdangarin no volen conèixer la nòvia | Europa Press

El noi ha experimentat un canvi de vida des que es traslladés a viure a Barcelona, ciutat en la qual resideix sense cap membre de la seva família. No està pas sol, per això, ja que aquí ha trobat una parella que estaria al seu costat pràcticament cada dia. Les revistes del cor diuen que està “molt enamorat”, ja que passa moltes hores amb la família de la nòvia: “Viuen en una gran casa en un municipi proper a Barcelona. Tenen una casa amb jardí i piscina amb vistes al mar. Cristina i Iñaki Urdangarin coneix la parella del seu fill i la seva família des de fa anys. Ella és alemanya i parlen entre ells en un anglès fluid”.

De moment no s’ha filtrat el nom o la identitat d’aquesta noia, però és probable que acabi sortint a la llum aguna fotografia de la parella.