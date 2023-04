Iñaki Urdangarin i Victoria Federica, en banyador en unes fotos robades

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia apareixen en la portada d’una revista en banyador, el que els converteix en una de les primeres parelles enxampades a la platja d’enguany. Han passat uns dies a Mallorca, illa que han escollit per gaudir d’una escapada de Setmana Santa en la qual han aprofitat els raigs de sol.

Aquestes fotografies serveixen per demostrar dues coses. La primera, que continuen junts després d’uns rumors de crisi que han demostrat que no tenien fonament. I la segona, que tots dos es cuiden i mantenen en forma a la seva edat tenint en compte les figures tonificades de les quals han presumit.

D’aquesta manera, Iñaki ha tornat a una illa que coneix molt bé perquè era el destí vacacional al qual anaven sempre amb Cristina de Borbó, els fills i la resta de la família reial. Ara hi ha anat amb la nova parella, la dona amb qui hauria enganyat la infanta espanyola l’any passat. Diversos testimonis els han vist fent turisme i desconnectant amb companyia d’uns amics.

Iñaki Urdangarin i la nòvia, en biquini a Mallorca | Semana

Han escollit un hotel de cinc estrelles per allotjar-se durant aquestes vacances en una habitació entre els 300 € i 800 € la nit. No s’ha amagat en aquests dies en territori Borbó, com tampoc no ho van fer quan van anar a esquiar a Baqueira-Beret fa unes setmanes.

Victoria Federica, en biquini al Carib

Ells no han estat els únics que han aparegut en biquini recentment. Victoria Federica, la filla d’Elena de Borbó, ha publicat una fotografia en el seu perfil d’Instagram en el qual apareix en banyador des del Carib. La influencer ha marxat de vacances amb uns amics i ha optat per compartir instantànies de la seva vida de luxe.

Victoria Federica posa una foto en biquini | Instagram

La neboda de Felip VI publica una foto des del Carib | Instagram

És probable que a la mare no li hagi agradat que aparegui així en un parell de fotos públiques. Està a Cancun, on està gaudint de la calor i la gastronomia mexicana.