Pablo Urdangarin es el hijo más mediático de Iñaki y Cristina de Borbón. La prensa rosa habla mucho de él, sobre todo ahora que se sabe que tiene una novia alemana y que le ha integrado mucho en la familia. El segundo de los cuatro jóvenes del ex matrimonio juega a balonmano como el padre, por lo que también los periodistas deportivos se interesan en él. Hasta ahora estaba en el Barça, pero recientemente ha decidido cambiar y pasar al Granollers. Con motivo de este fichaje, el chico ha concedido la que supone su primera entrevista. La agencia EFE ha querido hablar con él sobro balonmano, pero también un poco sobre su vida privada.

A sus 22 años, el chico demuestra tener la cabeza en su sitio: «Siento que tengo la cabeza para llegar allí donde quiera». Sabe que es difícil poder vivir del deporte y es por eso que está compaginando los entrenamientos con los estudios de Sport Management , un tipo de administración de empresas relacionada con el deporte: «Mi objetivo es acabar la carrera universitaria y continúa disfrutando del balonmano todo lo que pueda. No tengo un plan concreto todavía. Tengo ganas de empezar a entrenar y de mejorar todo el que pueda. El futuro ya llegará, ahora mismo quiero centrarme en el presente y disfrutarlo».

Lo que tiene claro es que este año se quedará en Barcelona: «He podido vivir en diferentes partes del mundo y tengo la suerte que el próximo año me quedaré aquí, cerca de mi gente y más a gusto. No descarto irme fuera en un futuro, ya veremos».

Pablo Urdangarin cambia de equipo de balonmano | Europa Press

Pablo Urdangarin explica qué le gusta hacer en su tiempo libre

La prensa lo persigue desde hace tiempo, pero sobre todo cuando vieron que él era el único que hablaba del divorcio de los padres. Pablo Urdangarin reconoce que no le molesta tener a paparazzi persiguiéndolo: «No noto mucho la presión, intento ir a la mía». ¿Y qué dice sobre el padre? Porque muchos lo comparan con él ahora que se dedica al mismo deporte que lo hizo famoso a él: «Sé que la gente me comparará con él, pero prefiero ir mejorando como jugador y ver hasta donde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare con él, pero entiendo que se haga. Él se retiró antes de que yo naciera y no lo he visto nunca jugar, pero me dicen que era muy bueno. Él me ha enseñado partidos y se me hace un poco extraño verlo jugar, pero me gusta«.

Sobre su vida privada, Pablo Urdangarin reconoce que no le gusta ser muy activo en las redes sociales: «Guardo mi privacidad todo lo que puedo, prefiero guardármelo para mí. No soy de aquellos que muestra qué hace en su vida privada. A mí lo que me gusta es practicar otros deportes como el baloncesto o el pádel, hacer planes con mi novia y la familia, quedar con mis primos por Barcelona… Prefiero ver series y películas antes de que leer. Hace poco he visto la serie de Night Agent en Netflix y me encanta ver películas, soy un forofo en el cine».

Una entrevista que ha servido para conocer un poco al segundo del cuatro hijos de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.