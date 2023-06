Quina és la ideologia política de Letícia? Totes les pistes

Letícia tenia una vida normal abans de començar una relació amb el príncep Felip. La periodista va tenir amors juvenils, va casar-se ben joveneta, va divorciar-se… I, com molta altra gent, també devia acudir a votar els dies de les eleccions. La periodista Pilar Eyre ha centrat l’últim vídeo del seu canal de Youtube precisament en aquest tema, en la ideologia política de la monarca espanyola. Què sap al respecte? S’ha dit que era de Podemos: “Es diu que si hagués pogut votar, hauria votat el partit liderat per Pablo Iglesias“.

Ni Felip ni Letícia poden manifestar públicament quines són les seves tendències polítiques, ja que han d’estar bé i cooperar amb tots els partits. Ara bé, sempre se’ls observa i es poden endevinar cap a on van les seves idees: “De Letícia sempre hem dit que era atea i republicana. Hi ha un vídeo seu de quan tenia 24 anys i vivia a Mèxic en el qual es manifestava a favor de l’avortament i del líder d’estil Zapatero que governava en el país en aquella època. Ella tenia una imatge i unes idees diferents de les quals hem vist després, quan va casar-se per l’església i quan va començar a participar en cerimònies religioses. Ara ja no freqüenta la missa dels diumenges que té a lloc a la Zarzuela, així com tampoc no fa cap gest religiós mai quan acudeix a les catedrals”.

“S’ha manifestat a favor dels col·lectius LGTBI, a més a més. És feminista i ha conciliat, va prendre els permisos de maternitat complets i quan era l’hora d’acudir a recollir les filles a l’escola sempre ho deixava tot per poder anar-hi. Quan va haver-hi la vaga feminista, aquell dia va buidar la seva agenda i molts vam interpretar que havia decidit sumar-se a la causa a la seva manera”, prossegueix.

Pilar Eyre té clar que Letícia és una dona d’esquerres

Què creu que pensa ideològicament, doncs, tenint en compte els petits gestos que s’han vist d’ella? No creu que Letícia sigui de Podemos, ja que aquesta idea es basa simplement en què Pablo Iglesias va dir que ella havia manifestat que el volia conèixer. En canvi, sí que és cert que té bona relació amb Pedro Sánchez, amb qui va estudiar a l’escola: “Sempre que hi ha algun aniversari del centre, coincideixen allà. Tenien bona relació amb les parelles, fins al punt de tenir una relació de matrimonis que han sopat a les cases respectives. Alguna cosa va passar, per això, ja que no es veuen tant actualment. Potser va ser quan Letícia va adonar-se que Begoña li prenia el lloc en alguns actes oficials”.

De quin partit polític és Letícia? | Europa Press

“M’atreviria a dir que la reina espanyola és d’esquerres, encara que ara ja no sigui republicana perquè llavors aniria en contra de si mateixa i del que representa la seva filla. Les idees i la seva formació també és d’una dona d’esquerres”, diu Pilar Eyre.