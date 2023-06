Per què Joan Carles té tanta mania a Letícia? Sobrenoms i acusacions

Letícia i Joan Carles de Borbó mai no s’han agradat. Des del principi, el rei emèrit hauria estat un dels principals detractors de la seva relació amb Felip VI. Fins ara es creia que aquesta mania es devia, simplement, als orígens humils de la periodista… però hi ha més. Pilar Eyre analitza què hi ha darrere d’aquesta mala relació en un vídeo molt revelador.

El primer que deixa clar és que l’antic monarca no suporta la jove i així ho fa saber als seus amics sempre que queden per dinar: “Joan Carles creu que totes les seves desgràcies són culpa d’ella i no del seu fill. De Felip no es pot parlar malament en presència de l’emèrit, però la jove rep per totes bandes”. De fet, fonts properes a ell li asseguren a la cronista que el cercle de Joan Carles anomena Letícia “aquella“, “l’asturiana” i “la mandona“.

“Creuen que ella té la culpa de l’abdicació de l’emèrit i també de la seva marxa a Abu Dhabi, i també l’acusen a ella d’estar darrere dels rumors negatius contra ell o de les investigacions econòmiques sobre la seva fortuna. Joan Carles creu que Letícia encara té contactes periodístics i que els pot manipular com vol”, afegeix.

Els amics de Joan Carles de Borbó, molt crítics amb Letícia

En les reunions amb els amics, sempre recorden anècdotes dolentes de Letícia i la deixen verda: “Destaquen que va tractar amb arrogància a un duc, que va respondre un cambrer de manera poc educada… Sempre sobrevola la figura de Letícia com la causant de tots els mals de Joan Carles de Borbó. Els amics actuals de l’emèrit són els qui aviven la flama de rancor cap a ella”.

També és cert que no ajuda que les altres filles, Cristina i Elena de Borbó, no tinguin relació amb Letícia: “Elles creien que tindrien el suport de la família reial després dels problemes familiars que han tingut i han vist que no ha estat així. Cristina creia que tindria entrada a La Zarzuela després del divorci d’Iñaki Urdangarin i no hi ha hagut cap intenció en aquest sentit”. Amb Joan Carles sí que tenen bona relació, així que haurien fet equip en contra de la dona de Felip.

La situació sembla lluny de millorar, així que caldrà esperar per veure si tot es calma una mica o si opten per continuar cadascú pel seu camí i criticar-se per darrere.