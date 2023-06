¿Por qué Juan Carlos tiene tanta manía a Letizia? Apodos y acusaciones

Letizia y Juan Carlos de Borbón nunca se han gustado. Desde el principio, el rey emérito habría sido uno de los principales detractores de su relación con Felipe VI. Hasta ahora se creía que esta manía se debía, simplemente, a los orígenes humildes de la periodista… pero hay más. Pilar Eyre analiza qué hay detrás de esta mala relación en un video muy revelador.

Lo primero que deja claro es que el antiguo monarca no soporta a su nuera y así lo hace saber a sus amigos siempre que quedan para comer: «Juan Carlos cree que todas sus desgracias son culpa de ella y no de su hijo. De Felipe no se puede hablar mal en presencia del emérito, pero recibe por todas bandas». De hecho, fuentes próximas a él le aseguran a la cronista que el círculo de Juan Caros llama a Letizia «esa«, «la asturiana» y «la mandona «.

«Creen que ella tiene la culpa de la abdicación del emérito y también de su marcha a Abu Dabi, y también le acusan a ella de estar detrás de los rumores negativos contra él o de las investigaciones económicas sobre su fortuna. Juan Carlos cree que Letizia todavía tiene contactos periodísticos y que los puede manipular cómo quiere», añade.

Los amigos de Juan Carlos de Borbón, muy críticos con Letizia

En las reuniones con los amigos, siempre recuerdan anécdotas malas de Letizia y la dejan verde: «Destacan que trató con arrogancia a un duque, que respondió a un camarero de manera poco educada… Siempre sobrevuela la figura de Letizia como la causante de todos los males de Juan Carlos de Borbón. Los amigos actuales del emérito son quienes avivan la llama de rencor hacia ella».

También es cierto que no ayuda que las otras hijas, Cristina y Elena de Borbón, no tengan relación con Letizia: «Ellas creían que tendrían el apoyo de la familia real después de los problemas familiares que han tenido y han visto que no ha sido así. Cristina creía que tendría entrada en La Zarzuela después del divorcio de Iñaki Urdangarin y no ha habido ninguna intención en este sentido». Con Juan Carlos sí que tienen buena relación, así que habrían hecho equipo en contra de la mujer de Felipe.

La situación parece lejos de mejorar, así que habrá que esperar para ver si todo se calma un poco o si optan para continuar cada uno por su camino y criticarse por detrás.