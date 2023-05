Quant cobrarà Pablo Urdangarin en el nou equip d’handbol?

Pablo Urdangarin canviarà de vida d’aquí poc, ja que ha signat per un altre equip d’handbol. Fins ara estava jugant al Barça, però ha optat per provar sort en un d’un altre d’històric per poder gaudir de més minuts. El fill de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin hauria rebut diverses ofertes i, finalment, ha acceptat la del Granollers. Parlem d’un dels millors equips del país, cosa que li permetrà jugar a Primera Divisió amb un sou que es troba entre els 20.000 i els 25.000 € bruts l’any, segons informen a La Vanguardia, una mica més de 1.500 € al mes.

El noi comparteix pis a Sant Joan Despí amb dos companys i diverses fonts asseguren que és ell qui paga el lloguer dels diners que guanya a l’handbol. Es tracta d’un dúplex, un pis ubicat en una urbanització amb piscina que potser deixa ara que haurà d’acudir als entrenaments a Granollers.

Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin, orgullosos de la carrera esportiva de Pablo

Els pares estan molt orgullosos i això es demostra en totes les vegades que acudeixen a les grades a animar-lo durant els partits. Recentment s’ha publicat que Cristina fa l’impossible per evitar coincidir amb l’ex, a qui no vol ni veure per Barcelona. Ara caldrà veure com s’ho fan per traslladar-se fins a Granollers i als partits fora de casa sense veure’s, si seguiran el mateix patró o el modificaran d’alguna manera.

Pablo i Iñaki Urdangarin, junts a Barcelona | Europa Press

Pel que fa a la vida personal del jove, les revistes l’han caçat de la mà de Johanna Zott. L’alemanya és amiga seva des de fa anys, però és ara quan han iniciat una aventura sentimental. No s’amaguen i són diversos els fotògrafs que han pogut veure’ls en una actitud romàntica, dos nois amb moltes coses en comú perquè ella també és una apassionada de l’esport i tenen amics en comú de quan van estudiar junts a l’escola.