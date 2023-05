Cristina de Borbó no vol veure Iñaki Urdangarin a Barcelona

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó no volen ni veure’s, un mal rotllo que va començar amb la publicació d’unes fotografies que treien a la llum la infidelitat de l’exduc de Palma. Després d’un any i mig, el mes vinent finalment signaran el divorci tot coincidint amb el 18è aniversari de la filla petita. Aquesta setmana, la germana de Felip VI ha visitat Barcelona per acudir al Trofeu Conde de Godó després de molts anys sense anar-hi. La sorpresa ha estat que hauria demanat a l’ex que no hi anés per evitar coincidir.

Cada cop és més habitual veure-la pels carrers de la ciutat comtal, a la que acudeix per visitar el fill Pablo i també els seus amics. A Iñaki, en canvi, fa molt que no se’l veu per aquí i Vanitatis sap per què: “L’encara marit de la infanta espanyola viu una mena d’exili de la ciutat en la qual va néixer, una distància que sembla que no té solució perquè els amics que van compartir durant tants anys s’han posicionat al costat de Cristina”. Sembla que seria ella la que hauria causat que no vulgui venir per Catalunya i que estigui cancel·lant cada vegada més plans amb els pocs coneguts que li queden a la zona.

Iñaki i Cristina de Borbó han deixat el bon rotllo enrere | Europa Press

El mal rotllo entre ells és tan acusat que, de fet, Iñaki només va a veure jugar el fill a handbol quan els partits són fora de casa. Fa unes setmanes va jugar a Burgos i, en aquella ocasió, sí que va tenir el pare a les grades. Cristina, en canvi, va a tots els partits que juga el fill a casa i això suposa que visiti Catalunya cada quinze dies. No vol veure’l i aquest seria un bon mètode per no forçar unes retrobades que serien bastant incòmodes tenint en compte la situació actual entre ells.

Iñaki i Ainhoa Armentia, la seva nova parella, tindrien una vida “tranquil·la i esportiva” per Vitòria. Cristina de Borbó, mentrestant, continua a la seva. Diverses fonts neguen que siguin certs els rumors que la relacionaven amb un empresari català, ja que sempre l’estarien veient sola. El temps dirà si continua amb el cor lliure molt de temps o si aprofita el divorci per donar una segona oportunitat a l’amor.