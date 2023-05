Cristina de Borbón no quiere ver a Iñaki Urdangarin en Barcelona

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón no quieren ni verse, un mal rollo que empezó con la publicación de unas fotografías que sacaban a la luz la infidelidad del exduque de Palma. Después de un año y medio, el próximo mes finalmente firmarán el divorcio coincidiendo con el 18.º cumpleaños de su hija pequeña. Esta semana, la hermana de Felipe VI ha visitado Barcelona para acudir al Trofeo Conde de Godó después de muchos años sin ir. La sorpresa ha sido que habría pedido al ex que no fuera para evitar coincidir.

Cada vez es más habitual verla por las calles de la ciudad condal, a la que acude para visitar a su hijo Pablo y también a sus amigos. A Iñaki, en cambio, hace mucho que no se lo ve por aquí y Vanitatis sabe por qué: «El aún marido de la infanta española vive un tipo de destierro de la ciudad en la que nació, una distancia que parece que no tiene solución porque los amigos que compartieron durante tantos años se han posicionado junto a Cristina». Parece que sería ella la que habría causado que no quiera venir por Cataluña y que esté cancelando cada vez más planes con los pocos conocidos que le quedan en la zona.

Iñaki y Cristina de Borbó han dejado el buen rollo atrás | Europa Press

El mal rollo entre ellos es tan acusado que, de hecho, Iñaki solo va a ver jugar el hijo a balonmano cuando los partidos son fuera de casa. Hace unas semanas jugó en Burgos y, en aquella ocasión, sí que tuvo al padre a las gradas. Cristina, en cambio, va a todos los partidos que juega el hijo a casa y esto supone que visite Cataluña cada quince días. No quiere verlo y este sería un buen método por no forzar unos reencuentros que serían bastante incómodos teniendo en cuenta la situación actual entre ellos.

Iñaki y Ainhoa Armentia, su nueva pareja, tendrían una vida «tranquila y deportiva» por Vitoria. Cristina de Borbón, mientras tanto, continúa a la suya. Varias fuentes niegan que sean ciertos los rumores que la relacionaban con un empresario catalán, ya que siempre le estarían viendo sola. El tiempo dirá si continúa con el corazón libre mucho de tiempo o si aprovecha el divorcio para dar una segunda oportunidad al amor.