Joan Carles no vindrà a Espanya aquest juliol: per què ho té prohibit?

Joan Carles de Borbó volia tornar a Espanya aquest juliol, però li han fotut els plans. Al rei emèrit li ha agradat això d’anar-hi viatjant per acudir a les regates que tenen lloc a les aigües gallegues, unes visites exprés que no fan gràcia a la resta de la família.

Fonts properes insisteixen en què se sent molt sol i avorrit a Abu Dhabi i que aquestes retrobades amb els amics “li donen la vida”. Felip VI, en canvi, considera que és un error que el permetin venir amb tanta llibertat perquè això afecta directament la seva imatge. Ha perdonat tots els errors que va cometre el parev-i els diners que hauria robat- quan encara era monarca?

La Zarzuela només permetrà una visita de Joan Carles a Espanya si és discreta

No ha estat ell qui li ha dit que no vingui a l’estiu, per això. Informalia ha sabut que l’emèrit volia anar a Sanxenxo el cap de setmana del 8 i 9 de juliol, ja que és quan se celebra la Copa Espanya de Vela. Fonts del club nàutic haurien dit que la seva assistència estava “assegurada” i que volien que fos “discreta” perquè aquesta és la condició que havia imposat la Zarzuela per permetre la seva presència.

Finalment no vindrà, ja que “li han aconsellat que no vingui” en aquestes dates perquè estarem en plena campanya electoral i les eleccions generals estaran molt a prop, un procés electoral que no volen que “contamini” amb la seva visita. Des de Sanxenxo estarien molt enfadats amb la seva absència i s’estarien plantejant canviar la data de la celebració de la competició per a després de les eleccions.

Joan Carles de Borbó no podrà tornar a Espanya | Europa Press

Qui deu estar content és el seu fill, que es quedarà sense veure el pare almenys durant unes setmanes més. La Casa Reial no s’ha pronunciat sobre aquest hipotètic viatge, és clar, un hermetisme que mantenen al voltant de l’emèrit i els viatges que realitza.