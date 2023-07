Juan Carlos no vendrá a España este julio: ¿por qué se lo han prohibido?

Juan Carlos de Borbón quería volver a España este julio, pero le han fastidiado los planes. Al rey emérito le ha gustado esto de ir viajando hacia aquí para acudir a las regatas que tienen lugar en las aguas gallegas, unas visitas exprés que no hacen gracia al resto de la familia.

Fuentes próximas insisten en que se siente muy solo y aburrido en Abu Dabi y que estos reencuentros con los amigos “le dan la vida”. Felipe VI, en cambio, considera que es un error que le permitan venir con tanta libertad porque esto afecta directamente su imagen. ¿Ha perdonado todos los errores que cometió el padre -y el dinero que habría robado- cuando todavía era monarca?

La Zarzuela solo permitirá una visita de Juan Carlos en España si es discreta

No ha sido él quien le ha dicho que no venga en verano, por eso. Informalia ha sabido que el emérito quería ir a Sanxenxo el fin de semana del 8 y 9 de julio, puesto que es cuando se celebra la Copa España de Vela. Fuentes del club náutico habrían dicho que su asistencia estaba “asegurada” y que querían que fuera “discreta” porque esta es la condición que había impuesto la Zarzuela por permitir su presencia.

Finalmente no vendrá, puesto que “le han aconsejado que no venga” en estas fechas porque estaremos en plena campaña electoral y las elecciones generales estarán muy cerca, un proceso electoral que no quieren que “contamine” con su visita. Desde Sanxenxo estarían muy enfadados con su ausencia y se estarían planteando cambiar la fecha de la celebración de la competición para después de las elecciones.

Juan Carlos de Borbón no podrá volver a España | Europa Press

Quien debe de estar contento es su hijo, que se quedará sin ver el padre al menos durante unas semanas más. La Casa Real no se ha pronunciado sobre este hipotético viaje, está claro, un hermetismo que mantienen alrededor del emérito y los viajes que realiza.