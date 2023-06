Antena 3 defiende a Susanna Griso después de la humillación a una reportera

Susanna Griso ha recibido críticas feroces por una metedura de pata que le ha dejado en muy mal lugar. La presentadora ha dado paso a una reportera para que entrevistara en directo un joven que se quedó cerrado en un lavabo durante las oposiciones. ¿El problema? Que poco después soltaba un comentario muy maleducado y humillante cuando creía que nadie la oía, una pillada por culpa de un micrófono abierto: «A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni como se llama, no me interesa verla«.

Todo el mundo dio por hecho que se refería a la reportera que estaba haciendo la conexión en directo, incluso ella. De hecho, así lo demuestra la cara de sorpresa que puso la pobre chica.

La reportera de Espejo Público, sorprendida por lo que ha sentido | Antena 3

Debe dar gusto trabajar con @susannagriso



pic.twitter.com/7iBwV9fUw7 — Moe de Triana (@moedetriana) June 29, 2023

¿Cómo explica Antena 3 la salida de tono de Susanna Griso?

La avalancha de comentarios contra la presentadora ha sido muy y muy fuerte. El equipo de Antena 3 se ha visto forzado a dar explicaciones y, como era de esperar, han querido justificar a la presentadora. Vertele ha podido saber cómo explican la salida de tono de Susanna Griso. Niegan que se refiriera a la reportera, ya que justo antes le daba paso dirigiéndose a ella por su nombre y, por lo tanto, no tendría sentido que dijera «no sé ni cómo se llama».

«Aprovechó que empezaba la entrevista y mantuvo una conversación paralela con el equipo de control sobre otro de los temas que vendrían en el programa», explica.

Los telespectadores critican a la presentadora por el comentario en directo

Esto no impedirá que continúen criticando la barcelonesa, que ha recibido por todas bandas. Han soltado unos cuántos insultos, eso sí. Todo el mundo ha coincidido que tendría que pedir perdón públicamente a la reportera, lo que no pasará teniendo en cuenta que han corrido a asegurar que no se refería a ella: «Tendría que pedir perdón públicamente a esta chica, qué vergüenza», «Si hablarás mal de alguien, asegúrate que no esté delante», «Susanna Griso es lo peor que hay a televisión ¡y no era fácil superar a Ana Rosa! Mala persona, narcisista y con muchos humos. Perdón público a la chica ya», «Sin ningún tipo de duda, una maleducada y una cínica», «Qué esperar de este tipo de personas» o «¿Pedirá perdón por vejar a una persona?».

@susannagriso debería pedir disculpas públicamente a esta chica, que poca vergüenza… https://t.co/W9wmy56rrG — ELECTARI BLUE👾🎮 (@electari) June 30, 2023

@susannagriso como diría la mamá de Julián Grendel "si vas a hablar mal de alguien, asegúrate de que no esté delante" https://t.co/aa4o75N0q8 pic.twitter.com/rj1PRH1Tsk — MACETEROS SFC HOOLS🗯️ (@loky845) June 30, 2023

@susannagriso lo peor que hay en television y no era facil superar a ana rosa!!!!! mala persona, narcisista y con los humos muy subidos, DISCULPA PUBLICA A LA CHICA YA — harajuku barbie (@elena_figueiras) June 30, 2023

Que esperar de ese tipo de personas — Sergio (bleach besto shonen y tu callao) (@celticslover96) June 30, 2023

Va a pedir perdón por vejar a una reportera? — CWT (@CWTB007) June 30, 2023

Incluso, ha dicho la suya una profesora de la periodista: «Querida Susanna Griso. Marina, que fue alumna mía en la universidad, no solo es una excelente profesional; también es una gran persona. Y como persona profesional merece todo lo respecto del mundo. Merece una disculpa pública por tu desafortunada salida de tono».