TV3 ha cerrado la temporada del Zona Franca este jueves y Danae Boronat ha querido despedirse. Todavía no está claro si continuarán el próximo año o no, así que la presentadora ha querido decir un «hasta pronto» sin mojarse en este aspecto. Su discurso de despedida ha sido muy emotivo, unas palabras con las que ha asegurado que se lo ha pasado pipa en esta experiencia televisiva.

«Ahora sí, ha llegado la hora de decir hasta otra porque hoy se acaba la temporada del Zona Franca . Nos vamos de vacaciones, pero me dejaréis que diga algunas cosas así rápidas que me he apuntado en el móvil. Quiero dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, en especial a Joan el jefe de Atómico por la confianza que me demostró. Intentaré no llorar, pero yo soy así. A todos los compañeros que han hecho posible este programa, a los guionistas, realizadores, técnicos, cámaras, maquillaje y peluquería… No me quiero dejar nadie. Mis compañeras de la música, los compañeros de redes sociales que han hecho un trabajo increíble…», empezaba.

Danae Boronat, muy orgullosa del trabajo hecho en el Zona Franca

Reconoce que aceptó este reto siendo totalmente consciente que sería el reto «más complicado» de su vida: «Creo que, junto con este equipo, lo hemos superado con creces. Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho y de lo que creo que seguiremos haciendo si nos seguís dando confianza. Cada vez somos más y cada vez son más los mensajes bonitos que recibimos, así que… Yo me lo he pasado pipa y espero que os lo hayáis pasado solo la mitad de bien que yo haciendo este Zona Franca . Acabamos la temporada a lo grande, con una gran actuación de Els Amics de les Arts acompañados de la mejor banda del mundo mundial que es la Mercabanda. Os dejo con ellos, que tengáis buen verano».

Danae Boronat se despide de los telespectadores del Zona franca | TV3

La última entrevista de la temporada ha sido a Els amics de les arts, una charla en que la presentadora ha vuelto a demostrar su vena más simpática y cómplice con ellos. Habrá que esperar para saber si consigue la renovación del programa de cara a la próxima temporada, una incógnita aún no resuelta.