TV3 ha tancat la temporada del Zona Franca aquest dijous i Danae Boronat ha volgut acomiadar-se’n. Encara no està clar si continuaran l’any vinent o no, així que la presentadora ha volgut dir un “fins aviat” sense mullar-se en aquest aspecte. El seu discurs de comiat ha estat molt emotiu, unes paraules amb les quals ha assegurat que s’ho ha passat pipa en aquesta experiència televisiva.

“Ara sí, ha arribat l’hora de dir fins a una altra perquè avui s’acaba la temporada del Zona Franca. Marxem de vacances, però em deixareu que digui algunes coses així ràpides que m’he apuntat al mòbil. Vull donar les gràcies a tot l’equip que fa possible aquest programa, en especial a Joan el cap d’Atòmic per la confiança que em va demostrar. Intentaré no plorar, però jo soc així. A tots els companys que han fet possible aquest programa, als guionistes, realitzadors, tècnics, càmeres, maquillatge i perruqueria… No em vull deixar ningú. Les meves companyes de la música, els companys de xarxes socials que han fet una feina increïble…”, engegava.

Danae Boronat, molt orgullosa de la feina feta al Zona Franca

Reconeix que va acceptar aquest repte sent totalment conscient que seria el repte “més complicat” de la seva vida: “Crec que, juntament amb aquest equip, l’hem superat amb escreix. Estic molt orgullosa del que hem fet i del que crec que seguirem fent si ens seguiu fent confiança. Cada vegada som més i cada vegada són més els missatges macos que rebem, així que… Jo m’ho he passat pipa i espero que us ho hàgiu passat només la meitat de bé que jo fent aquest Zona Franca. Acabem la temporada en gran, amb una gran actuació dels Amics de les Arts acompanyats de la millor banda del món mundial que és la Mercabanda. Us deixo amb ells, que tingueu bon estiu”.

Danae Boronat s’acomiada dels teleespectadors del Zona Franca | TV3

L’última entrevista de la temporada ha estat a Els amics de les arts, una xerrada en què la presentadora ha tornat a demostrar la seva vena més simpàtica i còmplice amb ells. Caldrà esperar per saber si aconsegueix la renovació del programa de cara a la pròxima temporada, una incògnita encara no resolta.