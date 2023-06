Danae Boronat parla de les crítiques i la continuïtat del ‘Zona Franca’

Danae Boronat ha estat entrevistada a El vermut de Llucià Ferrer, un espai divertit del cap de setmana en què ha mostrat la seva cara més simpàtica. La presentadora del Zona Franca ha reconegut que arribava de ressaca, d’una nit de festa i de la retransmissió de la final de la Champions femenina: “Els caps dels mitjans s’han adonat que les dones poden retransmetre partits i que no passa res, que no s’esfondra cap edifici! No ens han fotut cap denúncia! Ara, per fi, tenen una narradora a cada joc per a cada jornada. Aquesta és la importància del que va passar, quan jo vaig demanar poder retransmetre un partit amb tota la meva barra”.

Ella sempre havia estat especialitzada en el món del periodisme esportiu, per la qual cosa va sorprendre tant que la seleccionessin per posar-se al capdavant del late night de TV3. Com ho va viure ella? “La gent em preguntava què havia d’anar a fer allà quan jo feia periodisme esportiu i jo els hi recordava que tot és entreteniment, no m’estan demanant que faci economia o cuina. Els periodistes fem de tot i no ens agrada només fer una cosa, jo tinc més interessos a la vida més enllà del futbol. Evidentment que estic aprenent a fer humor i un monòleg cada nit, que és una cosa dificilíssima. Intento entretenir la gent, que és complicadíssim, però és que n’hi ha tants que van començar fent esports i ara fan política… i a ells ningú no els hi ha dit res perquè eren homes i perquè teniu aquest privilegi, que sou homes i tot el que vosaltres proveu està bé. En canvi, quan ho fem nosaltres, et diuen allò de tu a on vas?“.

Danae Boronat retransmet la final de la Champions femenina | Instagram

Danae Boronat lamenta les crítiques que rep el Zona Franca

El presentador de l’Atrapa’m si pots li ha preguntat sobre la possible renovació del Zona Franca, una de les incògnites de cara a la nova temporada de TV3. Ella ha assegurat que encara no sap què passarà: “Espero saber-ho d’aquí a pocs dies, us juro que no ho sé. Espero que ens ho diguin aviat”. El Llucià li ha preguntat si preferiria una entrevista amb l’Alèxia Putellas o dues temporades més del seu late i ella no ha tingut dubte: “Home, la renovació del Zona Franca és clar”.

“De moment, ja n’he fet més de cinquanta. El millor de poder presentar aquest programa és parlar amb gent que té coses a dir, perquè els futbolistes no tenen moltes… És molt pesat i horrorós perquè no diuen res i no surten d’allà. De sobte, em ve gent amb moltes coses a dir. Aquesta és gent interessant de sentir! I el pitjor d’aquesta experiència, el de sempre; el p… hate de les xarxes. Facis el que facis i diguis el que diguis, sempre hi ha gent que es molesta i s’emprenya. Ara tinc els de Reus emprenyats perquè vaig dir que són un poble i ara estan enfadadíssims. La gent no entén que no vols fer mal, que estàs fent humor”, prossegueix.

La Danae Boronat també ha explicat com va ser el càsting de Zona Franca: “Em van trucar per preguntar-me si l’endemà podia anar a fer un càsting per presentar-lo. Jo no entenia res, però les dones ja ho tenim això de tenir la síndrome de la impostora i d’autolimitar-nos perquè veiem que no estem prou preparades. Vaig dir-me a mi mateixa que no em passaria allò i vaig dir que hi aniria, però tenia clar que em dirien que no. Al final, va ser que sí”.

Danae Boronat, al capdavant del nou Zona Franca | TV3

Diu que hi ha periodistes que el volien presentar i d’altres que volien col·laborar-hi, els qui ara critiquen el programa a través de les xarxes: “N’hi ha uns quants d’aquests… Em critiquen a mi i al programa”. La Danae s’ha ofert a presentar un concurs de TV3 amb el Llucià: “Oi tant que m’hi veig”, ha etzibat.