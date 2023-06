Danae Boronat habla de las críticas y la continuidad del ‘Zona Franca’

Danae Boronat ha sido entrevistada en El vermut de Llucià Ferrer , un espacio divertido del fin de semana en el que ha mostrado su cara más simpática. La presentadora del Zona franca ha reconocido que llegaba de resaca, de una noche de fiesta y de la retransmisión de la final de la Champions femenina: «Los jefes de los medios se han dado cuenta de que las mujeres pueden retransmitir partidos y que no pasa nada, ¡que no se derrumba ningún edificio! ¡No nos han metido ninguna denuncia! Ahora, por fin, tienen una narradora en cada juego para cada jornada. Esta es la importancia de lo que pasó, cuando yo pedí poder retransmitir un partido con toda mi jeta».

Ella siempre había sido especializada en el mundo del periodismo deportivo, por lo que sorprendió tanto que la seleccionaran para ponerse al frente del late night de TV3. ¿Cómo lo vivió ella? «La gente me preguntaba qué tenía que ir a hacer allí cuando yo hacía periodismo deportivo y yo les recordaba que todo es entretenimiento, no me están pidiendo que haga economía o cocina. Los periodistas hacemos de todo y no nos gusta solo hacer una cosa, yo tengo más intereses en la vida más allá del fútbol. Evidentemente que estoy aprendiendo a hacer humor y un monólogo cada noche, que es una cosa dificilísima. Intento entretener la gente, que es complicadísimo, pero es que hay tantos que empezaron haciendo deportes y ahora hacen política… y a ellos nadie les ha dicho nada porque eran hombres y porque tenéis este privilegio, que sois hombres y todo el que vosotros probáis está bien. En cambio, cuando lo hacemos nosotras, te dicen aquello de ¿ tú donde vas? «.

Danae Boronat retransmite la final de la Champions femenina | Instagram

Danae Boronat lamenta las críticas que recibe el Zona franca

El presentador del Atrapa’m si pots le ha preguntado sobre la posible renovación del Zona franca , una de las incógnitas de cara a la nueva temporada de TV3. Ella ha asegurado que todavía no sabe qué pasará: «Espero saberlo de aquí a pocos días, os juro que no lo sé. Espero que nos lo digan pronto». Luciano le ha preguntado si preferiría una entrevista con Alèxia Putellas o dos temporadas más de su late y ella no ha tenido duda: «Hombre, la renovación del Zona franca está claro».

«De momento, ya he hecho más de cincuenta. Lo mejor de poder presentar este programa es hablar con gente que tiene cosas a decir, porque los futbolistas no tienen muchas… Es muy pesado y horroroso porque no dicen nada y no salen de allí. De repente, me viene gente con muchas cosas a decir. ¡Esta es gente interesante de oír! Y el peor de esta experiencia, lo de siempre; el p… hate de las redes. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre hay gente que se molesta y se incordia. Ahora tengo a los de Reus incordiados porque dije que son un pueblo y ahora están enfadados. La gente no entiende que no quieres hacer daño, que estás haciendo humor», prosigue.

Danae Boronat también ha explicado cómo fue el casting de Zona franca : «Me llamaron para preguntarme si el día siguiente podía ir a hacer un casting para presentarlo. Yo no entendía nada, pero las mujeres ya lo tenemos esto de tener el síndrome de la impostora y de autolimitarnos porque vemos que no estamos bastante preparadas. Me dije a mí misma que no me pasaría aquello y dije que iría, pero tenía claro que me dirían que no. Al final, fue que sí».

Danae Boronat, al frente del nuevo Zona franca | TV3

Dice que hay periodistas que lo querían presentar y otros que querían colaborar, quienes ahora critican el programa a través de las redes: «Hay unos cuántos de estos… Me critican a mí y al programa». Danae se ha ofrecido a presentar un concurso de TV3 con Llucià: «Y tanto que me veo», ha espetado.