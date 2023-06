Moment impactant al Zona Franca de TV3. La Danae Boronat ha entrevistat l’Andrea Falcón, una jugadora del Barça que l’any passat va decidir canviar d’equip i provar sort a Mèxic durant una temporada. La canària ha tornat molt contenta per l’oportunitat i ha parlat sobre l’experiència, però el que més ha cridat l’atenció d’aquesta intervenció no té res a veure amb el futbol. Hi ha hagut un moment en què ha revelat que té una parella catalana, la Carla, una noia que curiosament treballa a l’equip de xarxes socials del Zona Franca. L’han fet entrar a plató i li ha agraït que li hagi ensenyat una mica de català: “Les meves paraules preferides són pessigolles i papallona“, ha dit la futbolista.

A partir d’aquí ha començat a explicar la seva història d’amor i, per sorpresa, ha acabat demanant-li matrimoni en directe: “Només havien passat dos mesos des que ens coneixíem quan jo vaig trencar-me el lligament creuat i vaig viure molt malament estar sense jugar. Ella ha estat amb mi des del principi. Pensa que només feia cinc mesos que sortíem juntes quan van confinar-nos pel coronavirus. Vam passar a passar les 24 hores juntes tancades en un pis de 50 metres quadrats… Li vaig dir que d’allò sortíem separades o casades. Sé que tornaria a viure aquella quarantena mil vegades més amb ella i, per això, només em queda fer-te una pregunta“, ha dit tot aixecant-se i agenollant-se davant seu amb un anell de compromís.

“Carla Puig, vols casar-te amb mi?”, li ha preguntat en català mentre l’altra no podia parar de preguntar si era broma.

El moment ha estat increïble i la Carla no s’ho creia. Quan ha vist que la futbolista s’agenollava i li demanava matrimoni a plató, ha començat a repetir una vegada i una altra un És broma, no? que ha fet molta gràcia. “Estan allà els meus pares plorant i les meves amigues al·lucinant entre el públic!”, ha dit la periodista.

“Ens casem, què fort! Estic flipant. Què fort. Encara ho estic assimilant. Quan ens casem?“, ha dit visiblement nerviosa. Ha explicat que li va dir a l’Andrea que si algun dia anava al programa, ella li demanaria que es casés amb ella. Doncs, al final, ha estat l’altra: “Quan ella m’ho va dir, jo ja feia temps que ho estava organitzant”.

🥹🫶🏻 L'@andreafalcon10 ens ha regalat el MOMENT MÉS BONIC de la història del #ZonaFrancaTV3 dient-li a la nostra @carlapuigg_ com l'estima i demanant-li que es casi amb ella. 💍✨



▶️ https://t.co/Uw0mq6C3wM 🔴 pic.twitter.com/JPhNRCHA3r — Zona Franca (@ZonaFrancaTV3) June 26, 2023

Ha estat un moment molt bonic i emocionant, la millor manera d’acabar un Zona Franca que ha deixat tothom sorprès. Que triomfi l’amor.