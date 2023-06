Llucià Ferrer i Marc Ribas, junts en una entrevista divertida i personal

Marc Ribas ha estat el convidat estrella de Llucià Ferrer en el seu programa d’aquest cap de setmana, el Vermut de Ràdio Flaixbac. El cuiner més musculós i estimat de TV3 ha parlat de la cuina, però també de la seva vida privada en una conversa que clarament era entre amics. El primer titular que ha deixat anar? Que va casar-se la setmana passada amb la Berta, una notícia que haurà trencat el cor de les seves fans femenines.

Aquest estiu està centrat en el seu campus Brutal, que tornarà a posar-se en marxa la segona setmana de juliol: “En aquest campus de cuina, nens i nenes d’entre 8 i 16 anys aprenen a treballar junts perquè és una experiència de cooperació i no de competició. Faig de professor tot just quan acabi Joc de cartes. Queden molt poques peces, així que aprofiteu-ho. Cuinem durant tres hores al dia, mentre que també fem jocs i ens ho passem molt bé”.

Marc Ribas, convidat estrella de Llucià Ferrer | Instagram

Llucià Ferrer, conscient que no té tan bon físic com el Marc Ribas

L’any passat van publicar un vídeo junts a la platja que van donar ales a molts mitjans de comunicació per fer comparacions als seus cossos en banyador, el que va fer molta gràcia. Ara ho han recordat, però han coincidit que millor no repetir l’experiència: “Ja ens vam despullar l’any passat i va haver-hi unes comparatives… M’anaven molt a la contra, Marc“, reconeixia el presentador de l’Atrapa’m si pots.

Llucià Ferrer i Marc Ribas, junts l’estiu passat | Instagram

Han aprofitat la seva presència per fer-li preguntes gastronòmiques i demanar-li consells, fins i tot li han preguntat quin creu que és el millor terra per a la cuina: “A casa, millor una rajola gran i que puguis netejar-la bé. Si vols antilliscant…”, deia sorprès per rebre tants missatges d’aquest tipus.

Ha recomanat que la gent es gasti els diners en un bon oli, que preparin sofregits de qualitat i ha donat consells per aprendre a cuinar una patata correctament. La seva intervenció ha agradat molt, encara que ha acabat sent breu i no ha comentat res de l’estrena de Joc de cartes prevista per a aquest estiu. Caldrà esperar per conèixer la data oficial, doncs.