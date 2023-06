Antena 3 defensa Susanna Griso després de la humiliació a una reportera

Susanna Griso ha rebut crítiques ferotges per una ficada de pota que l’ha deixat en molt mal lloc. La presentadora ha donat pas a una reportera per tal que entrevistés en directe un jove que va quedar-se tancat en un lavabo durant les oposicions. El problema? Que poc després deixava anar un comentari molt maleducat i humiliant quan creia que ningú no la sentia, una enxampada per culpa d’un micròfon obert: “A mi perdoneu-me, però a aquesta noia, que no sé ni com es diu, no m’interessa veure-la“.

Tothom va donar per fet que es referia a la reportera que estava fent la connexió en directe, fins i tot ella. De fet, així ho demostra la cara de sorpresa que va posar la pobra noia.

Com explica Antena 3 la sortida de to de Susanna Griso?

L’allau de comentaris contra la presentadora ha estat molt i molt forta. L’equip d’Antena 3 s’ha vist forçat a donar explicacions i, com era d’esperar, han volgut justificar a la presentadora. Vertele ha pogut saber com expliquen la sortida de to de Susanna Griso. Neguen que es referís a la reportera, ja que tot just abans li donava pas tot dirigint-se a ella pel seu nom i, per tant, no tindria sentit que digués “no sé ni com es diu”.

“Va aprofitar que començava l’entrevista i va mantenir una conversa paral·lela amb l’equip de control sobre un altre dels temes que vindrien al programa”, explica.

Els teleespectadors critiquen la presentadora pel comentari en directe

Això no impedirà que continuïn criticant la barcelonina, que ha rebut per totes bandes. Han deixat anar uns quants insults, això sí. Tothom ha coincidit que hauria de demanar perdó públicament a la reportera, el que no passarà tenint en compte que han corregut a assegurar que no es referia a ella: “Hauria de demanar perdó públicament a aquesta noia, quina vergonya”, “Si parlaràs malament d’algú, assegura-te’n que no estigui davant”, “Susanna Griso és el pitjor que hi ha a televisió i no era fàcil superar a Ana Rosa! Mala persona, narcisista i amb molts fums. Perdó públic a la noia ja”, “Sense cap mena de dubte, una maleducada i una cínica”, “Què esperar d’aquest tipus de persones” o “Demanarà perdó per vexar una persona?”.

Fins i tot, ha dit la seva una professora de la periodista: “Estimada Susanna Griso. Marina, que va ser alumna meva a la universitat, no només és una excel·lent professional; també és una gran persona. I com a persona professional mereix tot el respecte del món. Mereix una disculpa pública per la teva desafortunada sortida de to”.