Felip VI està fent tot el possible per evitar coincidir amb el seu pare, amb Joan Carles de Borbó. El monarca espanyol és plenament conscient de la mala imatge i els problemes que pot generar a la monarquia que sembli que ha perdonat els errors que va cometre. És evident que continua sent fill seu, però no volen que faci com si res davant dels escàndols i la corrupció. Aquest és un dels motius que l’hauria portat a declinar la invitació de la germana Cristina, que hauria volgut que acudís a la gran reunió familiar que havia organitzat a Ginebra per celebrar la graduació i aniversari de la seva filla petita.

La premsa francesa s’ha fet ressò d’aquesta gran reunió dels Borbons a Suïssa, uns dies en què no van aparèixer ni Felip ni Letícia. La revista Point de vue ha aprofitat aquest context per analitzar el mal rotllo que existeix entre Joan Carles i el seu fill, una relació que qualifiquen de totalment trencada en la portada d’aquest juny: “Un a Ginebra, l’altre a Madrid… Les dues famílies d’Espanya, irreconciliables“.

Al seu interior, titulen la peça amb un “Felip, Joan Carles i Cristina: fora de la meva vista, fora del cap?”. Des de fora s’adonen que la família reial està totalment trencada, una ruptura que s’ha evidenciat encara més amb l’absència de Felip en un dia molt important per a la neboda.

Felip, lluny d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó

La revista estrangera deixa caure que creuen que Felip no ha anat a la graduació perquè és “fidel a la seva voluntat de representar una monarquia irreprotxable”. Després de fer un resum de totes les persones que van voler acompanyar Irene Urdangarin en aquesta jornada, també destaquen que Iñaki hagi tingut el gest de no convidar la seva nova parella per evitar que la situació fos encara més incòmoda. Cal recordar que aquesta era la primera vegada que es veia amb els antics sogres després del divorci i, segurament, també la primera des que sortís de presó.

La premsa francesa parla del distanciament de Joan Carles i Felip | Point de Vue

Els Borbons han intentat aparentar que són una família feliç durant molt de temps i la premsa havia comprat aquesta història, però cada vegada són més les proves que fan evident que és una fatxada falsa. No se suporten, sobretot els dos bàndols que s’han creat -i potenciat- després de la condemna a Iñaki Urdangarin. Ni tan sols amb el divorci han volgut tornar a obrir els braços a Cristina, qui continua sent una ovella negra per al seu germà, la dona i les filles.