Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia estarían atravesando su primera crisis de pareja. Hasta hace unos meses, era difícil verlos por separado. Ahora, en cambio, no van juntos a ninguna parte y se ha filtrado a la prensa que han escogido destinos vacacionales diferentes. Ahora mismo, la abogada se encuentra en la playa de Alicante con la familia y haría días que no ve a su novio.

La revista Semana ha hablado con fuentes próximas que confirman que no están en su mejor momento. De hecho, hablan de un «distanciamiento claro» que hace pensar en lo peor. Un año y medio después de que saliera a la luz su relación, no es buena señal que hayan querido organizar las vacaciones de verano por separado.

A Ainhoa no la vimos en la graduación de Irene Urdangarin, lo que pensábamos que era comprensible porque su presencia en Ginebra habría sido muy incómoda porque también se encontraba Cristina de Borbón y buena parte de la familia real. Ahora bien, podría ser que no hubiera sido invitada porque las cosas con Iñaki no están muy bien.

Ainhoa Armentia hace planes en solitario | Europa Press

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia pasarán las vacaciones separados

Dicen fuentes próximas que la pareja ha decidido «poner cierta distancia» entre ellos y, de hecho, ni siquiera pasarán juntos estos días que ella puede estar sin trabajar. Teniendo en cuenta que Iñaki Urdangarin no tiene ningún compromiso que le impida viajar hasta la Comunidad Valenciana, esto demuestra que algo no va bien.

Ainhoa Armentia tiene un apartamento en Alfaz del Pi, pequeñito pero cerca de la playa. ¿Cómo es que no lo ha invitado a estas vacaciones? De momento no se sabe cuál es el motivo que habría causado esta primera crisis, pero de bien seguro que la prensa rosa se pone las pilas para averiguar cuáles son los motivos.