Álvaro de Marichalar ha reaparegut a televisió després d’un temps sense saber-se res d’ell. Qui fos cunyat d’Elena de Borbó ha concedit unes declaracions bastant impactants sobre la seva situació vital, quan ha confessat que viu “sense diners ni calefacció” davant les càmeres de Telecinco. El germà de Jaime de Marichalar ha estat col·locat al centre de la polèmica perquè hauria organitzat festes al seu pis, en el que l’haurien criticat perquè no estava en condicions: “En els últims mesos, ha tingut reunions en la seva casa del barri de Salamanca de Madrid i els ha rebut sense llum ni calefacció… Només amb unes espelmes a sobre de la taula. Totes aquestes trobades han acabat malament i ha discutit amb tothom“, han dit des del programa Fiesta.
Quan la reportera li ha preguntat sobre el tema, sorprenentment ell ha confessat que és veritat: “Visc sense calefacció perquè no tinc fred ni diners. Si tens calefacció a casa, t’aburgeses i t’acomodes. A mi m’agrada viure en la veritat“. En unes declaracions que tornen a vendre’l com un personatge, assegura que vol tenir fred a l’hivern i calor a l’estiu: “A qui no li agradi venir a casa meva, doncs que no vingui. El problema és que ens trobem en un país de nou-rics que estan tan acovardits… que tenen fresquet. Fa fred? Doncs t’aguantes”.
Ha negat que tingui la casa il·luminada només per espelmes, per això: “És mentida, les espelmes per a Déu. Jo tinc la meva llum, però és tènue perquè m’agrada estalviar i no es pot malbaratar perquè és el mal”.
No li agrada generar titulars, ja que també està en contra de la morbositat: “Ocupeu-vos de la vostra vida, que prou complicada és per haver d’ocupar-vos de la dels altres”. En el seu cas, diu que això de no tenir diners és una decisió “pròpia”: “Jo no tinc diners i m’encanta no tenir-ne. Aquest és el meu estil de vida… A la vida no és important ésser, no tenir. M’és igual el que digui la gent, estic en una galàxia diferent perquè soc mariner i em jugo la vida tots els dies“.
Álvaro de Marichalar critica Iñaki Urdangarin pel que explica sobre la família reial a les memòries
En una altra entrevista recent, Álvaro de Marichalar ha criticat obertament Iñaki Urdangarin perquè considera indignant que estigui parlant de la família reial en el seu llibre de memòries. Ell també ha format part de la família política d’una infanta espanyola, però creu que mai no podran recriminar-li que hagi tret a la llum detalls al respecte: “Iñaki està sent una portera. Una persona a la Casa Reial per matrimoni ha de ser absolutament discreta perquè no és ningú, has d’estar callat tota la vida“.
“Ell només un jugador d’handbol i no és ningú per opinar. El cunyat o gendre del rei no ha de dir res mai, en cap moment. Quan et cases amb una infanta espanyola passes a ser un zero, no ets ningú. I si s’ha equivocat i ha delinquit, que l’Administració de Justícia el jutgi i ho faci calladet“, ha etzibat amb contundència al programa de Sonsoles Ónega a Antena 3.
Una entrevista que el torna a col·locar a primera línia mediàtica, és clar, ja que ell el que no ha tingut mai són pèls a la llengua.