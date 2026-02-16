Álvaro de Marichalar ha reaparecido en televisión después de un tiempo sin saberse nada de él. Quien fuera cuñado de Elena de Borbón ha concedido unas declaraciones bastante impactantes sobre su situación vital, cuando ha confesado que vive «sin dinero ni calefacción» frente a las cámaras de Telecinco. El hermano de Jaime de Marichalar ha estado colocado en el centro de la polémica porque habría organizado fiestas en su piso, en el que le habrían criticado porque no estaba en condiciones: «En los últimos meses, ha tenido reuniones en su casa del barrio de Salamanca de Madrid y los ha recibido sin luz ni calefacción… Solo con unas velas sobre la mesa. Todos estos encuentros han terminado mal y ha discutido con todos«, han dicho desde el programa Fiesta.

Cuando la reportera le ha preguntado sobre el tema, sorprendentemente él ha confesado que es verdad: «Vivo sin calefacción porque no tengo frío ni dinero. Si tienes calefacción en casa, te aburguesas y te acomodas. A mí me gusta vivir en la verdad«. En unas declaraciones que vuelven a venderlo como un personaje, asegura que quiere tener frío en invierno y calor en verano: «A quien no le guste venir a mi casa, pues que no venga. El problema es que estamos en un país de nuevos ricos que están tan acobardados… que tienen fresquito. ¿Hace frío? Pues te aguantas».

Ha negado que tenga la casa iluminada solo por velas, por eso: «Es mentira, las velas para Dios. Yo tengo mi luz, pero es tenue porque me gusta ahorrar y no se puede malgastar porque es el mal».

Álvaro de Marichalar explica que no té diners | Telecinco

No le gusta generar titulares, ya que también está en contra de la morbosidad: «Ocupen de su vida, que bastante complicada es para tener que ocuparse de la de los demás». En su caso, dice que eso de no tener dinero es una decisión «propia»: «Yo no tengo dinero y me encanta no tenerlo. Este es mi estilo de vida… En la vida no es importante ser, no tener. Me da igual lo que diga la gente, estoy en una galaxia diferente porque soy marinero y me juego la vida todos los días«.

Què ha explicat Álvaro de Marichalar sobre el seu moment vital? | Telecinco

Álvaro de Marichalar critica a Iñaki Urdangarin por lo que explica sobre la familia real en las memorias

En otra entrevista reciente, Álvaro de Marichalar ha criticado abiertamente a Iñaki Urdangarin porque considera indignante que esté hablando de la familia real en su libro de memorias. Él también ha formado parte de la familia política de una infanta española, pero cree que nunca podrán recriminarle que haya sacado a la luz detalles al respecto: «Iñaki está siendo una portera. Una persona en la Casa Real por matrimonio debe ser absolutamente discreta porque no es nadie, debes estar callado toda la vida«.

«Él solo es un jugador de balonmano y no es nadie para opinar. El cuñado o yerno del rey no debe decir nada nunca, en ningún momento. Cuando te casas con una infanta española pasas a ser un cero, no eres nadie. Y si se ha equivocado y ha delinquido, que la Administración de Justicia lo juzgue y lo haga calladito«, ha dicho con contundencia en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3.

L’excunyat d’Elena de Borbó critica Iñaki Urdangarin | Antena 3

Una entrevista que lo vuelve a colocar en primera línea mediática, claro, ya que él lo que no ha tenido nunca son pelos en la lengua.