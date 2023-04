Demanen nou mesos de presó per a Álvaro de Marichalar

Álvaro de Marichalar torna a estar d’actualitat. Parlem del germà més polèmic de Jaime de Marichalar i, per tant, l’antic cunyat d’Elena de Borbó. En els darrers anys s’ha parlat molt d’ell perquè ha concedit declaracions escandaloses, les que ha compaginat amb uns actes de presència en manifestacions contràries a l’independentisme català. L’empresari seurà avui al banc dels acusats per un presumpte delicte de resistència a l’autoritat, de fet. La Fiscalia demana nou mesos de presó per a ell per no haver fet cas a l’ordre dels agents dels Mossos d’Esquadra que volien protegir-lo durant una protesta independentista del 2017.

El Mundo recorda aquell dia, en el qual Álvaro de Marichalar va presentar-se a la plaça Sant Jaume amb una pancarta contra l’expresident Carles Puigdemont mentre un grup d’estudiants es manifestava a favor de la república catalana. Què va fer aquest membre de la família política dels Borbons? Mostrar-los una bandera espanyola “en actitud desafiant”, el que va derivar en una baralla amb els independentistes que li van treure la bandera a la força.

La situació era molt tensa, per la qual cosa els Mossos van demanar-li que entrés a dins del Palau de la Generalitat per evitar que li peguessin. L’Álvaro es va negar, així que els agents van arrossegar-lo del braç fins a dins de l’edifici. En aquell moment, hauria embogit i s’hauria mostrat “molt alterat” perquè volia tornar a la plaça i continuar amb la picabaralla. En deixar-li anar el braç un segon, ell hauria corregut cap allà una altra vegada i els Mossos van veure’s obligats, segons diuen, a “reduir-lo, deixar-lo boca amunt a terra i amb les esposes posades perquè es calmés”.

Álvaro de Marichalar davant del Palau de la Generalitat | Europa Press

Álvaro de Marichalar s’haurà de defensar als tribunals

Davant d’això, ara demanen per a ell un delicte de resistència a l’autoritat perquè no va fer cas de les seves ordres. Volen nou mesos de presó per a ell, a més a més, el que podria arribar després que publiqués a les xarxes socials que la policia catalana l’havia “robat, segrestat i torturat“.

Va a ser que no… “letrado”

Su ‘versión’ coincide con la difamación de los macarras uniformados que me robaron, secuestraron y torturaron.

Su falacia no se sostiene al mirar las imágenes de las cámaras aportadas donde se ve como me hacen una llave de torsión nada más entrar… pic.twitter.com/HlWe0g2y4I — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) December 16, 2018

Ara caldrà veure com acaba aquesta història, la que podria derivar en una multa i una pena de nou mesos de presó per a l’excunyat d’Elena de Borbó.