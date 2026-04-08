Paz Padilla ha hecho una confesión muy dura en la entrevista que ha concedido a El Hormiguero, cuando ha sacado a la luz que sufrió un abuso sexual cuando solo tenía 14 años. La presentadora no lo había dicho nunca públicamente, pero ha considerado que era el momento de compartir una historia que la ha marcado toda la vida. «Hay un tema muy delicado que quieres explicar», le daba paso Pablo Motos. Y ella ha dejado sin palabras a los telespectadores con su historia: «Una de las maneras que hay de afrontar el duelo es huyendo y, cuando escribí este segundo libro, creí que debía explicar que con 14 años viví un trauma que no me esperaba y que no sabía cómo digerir». «Sufrí un abuso sexual de una persona muy cercana a mi familia… Nunca pensé que esto me podría pasar con alguien que entraba y salía de mi casa constantemente. Yo era una niña de 14 años y él un adulto de más de cuarenta. No entendía bien qué había pasado…«, ha relatado con lágrimas en los ojos.

Durante muchos años, tuvo el recuerdo bloqueado por el trauma: «Con el tiempo, venían flashes de aquel momento y sufría taquicardias. Creía que no era real y tuve que aceptar que había pasado, pero no se lo conté a nadie«. Como en muchos otros casos similares, se culpó a sí misma y sintió vergüenza. No puede olvidarlo, ya que es un episodio desagradable que la ha «marcado«. Y cuando vives este duelo en solitario, cuesta «mucho» cicatrizar: «Ni siquiera se lo conté nunca a mi madre. Pensé que ella sufriría mucho y que debía evitarlo…». Sin embargo, cuando lo contó por primera vez fue cuando «comenzó a sanar»: «Me di cuenta de que no debía sentir culpa porque yo era la víctima«.

Una de las pocas personas a las que le contó lo que le había pasado fue a su hija, justamente cuando cumplió la edad que tenía ella entonces: «Le dije que no quería que le pasara nunca, pero que si le pasaba quería que acudiera a mí porque no quería que se sintiera tan sola como me sentí yo. Todos debemos pedir ayuda porque el tiempo no lo cura«, ha expresado con contundencia.

Paz Padilla ha hecho una confesión impactante en El Hormiguero | Antena 3

Todas las confesiones de Paz Padilla en la entrevista de El Hormiguero

La idea de esta entrevista era que Paz Padilla promocionara el segundo libro que ha escrito sobre el duelo. Ella, que ha sufrido varias muertes cercanas en los últimos años, ha tenido que aprender a la fuerza a gestionar una situación complicada. Sobre la muerte del marido, por ejemplo, confiesa que le costó mucho deshacerse de su ropa: «Los profesionales recomiendan que saques todas sus cosas de casa lo antes posible para poder empezar el duelo. Este es uno de los momentos más difíciles porque le ponemos una carga emocional a un trapo… Yo recuerdo llorar y llorar mientras preparaba los paquetes«.

El día que su marido iba a morir, a ella se le rompieron dos muelas y ahora cree que es porque el cuerpo le “habló” y le dijo “cómo estaba” su alma: “Recuerdo volver a casa del cementerio y verme sola, ya que la hija de Antonio volvió con su madre y la mía se fue de casa. Ahí entendí que debía volver a vivir con las herramientas que tenía”. También fue difícil despedirse del hermano, ya que habían vivido un último mes bonito: «Fuimos al Nepal solo un mes antes de que él muriera porque estaba en un momento de crisis personal y lo llevé allí para ver si volvía cambiado. Ahora recuerdo ese viaje y digo, ay, qué bonito haber ido con él».

Todo lo que ha dado de sí la entrevista de Paz Padilla | Antena 3

En esta aparición en televisión, sin embargo, también ha habido un momento de risas. Por ejemplo, cuando ha confesado que estuvo enamorada de Javi de Los Pecos y que, ahora mismo, se siente atraída por Felipe de Borbón: «Creo que Letizia no lo dejará ir«.