María Pombo y Pablo Castellano están de enhorabuena tras convertirse en familia numerosa. La pareja amplía su familia con el nacimiento de su tercer bebé y la segunda niña que llega para hacer muy feliz a la pareja. La influencer anunció el pasado mes de julio su embarazo con un vídeo de lo más tierno junto al marido y sus dos hijos, Martín y Vega. Pocas semanas después de la gran sorpresa, María Pombo no quiso hacer esperar a sus seguidores y reveló el sexo y el nombre que pondría a la criatura que ahora los ha convertido en familia numerosa.

María Pombo y Pablo Castellano, padres por tercera vez

La noticia ha llegado este fin de semana tras unos días en los que todos se preguntaban si la criatura nacería durante el 2025 o a principios del 2026. La influencer madrileña mantuvo a los fans con toda la expectación, pero una vez superado el 31 de diciembre, María Pombo ya ha podido eliminar uno de los propósitos del nuevo año: ser madre por tercera vez. Para anunciar el nacimiento de la pequeña Mariana, que es el nombre que ha elegido la pareja, María Pombo compartió una serie de fotografías temporales en las historias de Instagram, en las que marcaba como «hecho» la tarea del parto. Poco después, decidió mostrar la primera fotografía de la criatura.

María Pombo anuncia el nacimiento de su tercera hija | Instagram

«Ha sido un parto soñado. Prometo contaros más cuando lleguemos a casa. Os quiero mucho», añadió junto a la primera foto de la niña. En todo caso, la pareja también ha compartido unas palabras con la prensa tras salir del hospital. La creadora de contenido ha dado detalles del parto, explicando que ha «sido buenísimo» y que de esta manera «cierran una etapa». «Este ya es el tercero y el último, cerramos una etapa de la mejor manera. Ha sido un parto soñado», admitió con la criatura en brazos.

Un vídeo del nacimiento de la pequeña Mariana

La criatura nació el pasado día 2 de enero, pocos días después de celebrar el cumpleaños de su primer hijo, el pequeño Martín. En todo caso, la pareja ha decidido compartir un vídeo de lo más tierno de las primeras horas con su nueva hija, donde también se puede ver a sus hermanos mayores, Martín y Vega, conociéndola y estando muy pendientes de la criatura.

«Nuestra fecha favorita en nuestro calendario», han escrito en este post de Instagram. ¿Y por qué han elegido el nombre de Mariana? Meses antes del nacimiento del bebé, María Pombo compartió con sus seguidores los motivos por los cuales había elegido Mariana como nombre del bebé. Además de explicar que si era niño, tenían muy claro que le llamarían Felipe, una vez supieron que sería niña, eligieron entre dos opciones, Mariana y Victoria. «Cuando leí el significado lo tuve muy claro. Resulta que Mariana es un derivado del María, algo que yo no sabía, también significa amada por Dios y llena de gracia», explicó en un vídeo. Sea como sea, la pareja comienza un año con la mejor noticia posible y la felicidad de ampliar su familia.