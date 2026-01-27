Lucía Pombo, la hermana piloto de la influencer María Pombo, ha anunciado que está embarazada después de mucho tiempo intentándolo. Ella era la única de las tres hermanas que aún no tenía hijos, un deseo que ha costado hacer realidad. Ahora que lo ha confirmado en un vídeo muy bonito en Instagram, donde se la ve muy emocionada frente al predictor y en un abrazo muy sentido con el marido, todos piensan en lo mismo: en la metedura de pata de su cuñado.

Recapitulemos. Hace menos de un mes, María Pombo daba a luz a su tercera hija y quiso agradecer el trabajo de los periodistas que hacían guardia a las puertas del hospital mientras esperaban que le dieran el alta. Tras estar comentando con ellos que el parto había sido una maravilla, su marido metió la pata hasta el fondo cuando dijo abiertamente que este sería «el séptimo» nieto para la familia. Teniendo en cuenta que Marta Pombo, la otra hermana, tiene tres niñas y que María acababa de tener el tercero, la suma era fácil y no hacía siete precisamente… Ante esto, mucha gente ató cabos enseguida y se dio por hecho que acababa de confirmar, sin querer, que Lucía estaba embarazada.

La escena fue muy divertida, ya que María se dio cuenta rápidamente del error de Pablo y lo corrigió delante de las cámaras con poca sutileza: «El sexto, ella será la sexta nieta», aseguró mientras le daba un codazo que quedó grabado. Y ahora que Lucía ha confirmado que, efectivamente, espera un bebé… pues se confirma que Pablo se adelantó y lo sacó a la luz antes de tiempo.

Pablo Castellano se defiende tras haber hablado de más

Solo habían pasado unos minutos desde que la hermana hiciera público el embarazo, que María Pombo compartió un vídeo en el que se veía a Lucía preguntando a la familia qué texto podía poner en la publicación del anuncio del embarazo. Allí mismo estaba Pablo, el marido de la influencer, a quien acusaban de haber metido la pata: «A mí me han llamado amigas preguntándome quién era que estaba embarazada de otro, que habían oído a Pablo», decía la abuela. Y él se defendía: «Sí, claro, ahora todo el mundo pendiente de lo que dije. ¿Nadie puede tener duda de si son seis o siete? Ni que solo tuvieran un nieto».

Una seguidora de María le ha respondido que, en realidad, el detalle que hizo pensar realmente que podía haber metido la pata había sido la reacción de ella: «Hombre, no sé si fue más evidente que dijera siete o tu codazo». Y ella ha confesado que, en su cabeza, «fue sutil». «Ahora son todas jajas, pero estuve tres días sin coger el teléfono a Lucía por miedo a afrontar mis problemas«, ha confesado entre risas.

María Pombo reconoce que le daba miedo el enfado de la hermana por la metedura de pata | Instagram

Pablo Castellano sigue defendiéndose | Instagram

No pasó desapercibido el regaño de la influencer al marido | Instagram

Todo quedaría en una anécdota graciosa si no fuera porque María Pombo ya había sido noticia, previamente, por una metedura de pata en directo. En su caso, la estaban entrevistando en La Revuelta cuando accedió a mostrar la galería de su móvil y se descubrió, así, que tenía fotos de una ecografía y un test de embarazo positivo cuando aún no había anunciado públicamente que estaba embarazada del segundo hijo.

Un matrimonio dado a meter la pata, al parecer, que continúan protagonizando titulares que ya no sorprenden.