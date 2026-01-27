Lucía Pombo, la germana pilot de la influencer María Pombo, ha anunciat que està embarassada després de molt de temps intentant-ho. Ella era l’única de les tres germanes que encara no tenia fills, un desig que ha costat de fer-se realitat. Ara que ho ha confirmat en un vídeo molt maco a Instagram, on se la veu molt emocionada davant del predictor i en una abraçada molt sentida amb el marit, tothom pensa en el mateix: en la ficada de pota del seu cunyat.
Recapitulem. Fa menys d’un mes, María Pombo donava a llum a la seva tercera filla i va voler agrair la feina dels periodistes que feien guàrdia a les portes de l’hospital mentre esperaven que li donessin l’alta. Després d’estar comentant amb ells que el part havia estat una meravella, el seu marit va ficar la pota fins al fons quan va dir obertament que aquest seria “el setè” net per a la família. Tenint en compte que la Marta Pombo, l’altra germana, té tres nenes i que la María acabava de tenir-ne el tercer, la suma era fàcil i no feia set precisament… Davant d’això, molta gent va lligar caps de seguida i va donar-se per fet que acabava de confirmar, sense voler, que la Lucía estava embarassada.
L’escena va ser molt divertida, ja que la María va adonar-se ràpidament de l’error del Pablo i va corregir-lo davant les càmeres amb poca subtilesa: “El sisè, ella serà la sisena neta”, va assegurar mentre li donava un cop de colze que va quedar gravat. I ara que la Lucía ha confirmat que, efectivament, espera un bebè… doncs es confirma que el Pablo va avançar-se i va treure-ho a la llum abans d’hora.
Pablo Castellano es defensa després d’haver parlat de més
Només havien passat uns minuts des que la germana fes públic l’embaràs, que María Pombo va compartir un vídeo en què es veia la Lucía preguntant a la família quin text podia posar en la publicació de l’anunci de l’embaràs. Allà mateix estava el Pablo, el marit de la influencer, a qui l’acusaven d’haver ficat la pota: “A mi m’han trucat amigues preguntant-me qui era que estava embarassada d’un altre, que havien sentit el Pablo”, deia l’àvia. I ell es defensava: “Sí, és clar, ara tothom pendent del que vaig dir. Ningú no pot tenir dubte de si són sis o set? Ni que només tinguéssiu un net”.
Una seguidora de la María li ha respost que, en realitat, el detall que va fer pensar realment que podia haver ficat la pota havia estat la reacció d’ella: “Home, no sé si va ser més evident que digués set o el teu cop de colze”. I ella ha confessat que, en el seu cap, “va ser subtil”. “Ara són tot jajas, però vaig estar tres dies sense agafar el telèfon a Lucía per por afrontar els meus problemes“, ha confessat entre riures.
Tot quedaria en una anècdota graciosa si no fos perquè María Pombo ja havia estat notícia, prèviament, per una ficada de pota en directe. En el seu cas, l’estaven entrevistant a La Revuelta quan va accedir a mostrar la galeria del seu mòbil i va descobrir-se, així, que tenia fotos d’una ecografia i un test d’embaràs positiu quan encara no havia anunciat públicament que estava embarassada del segon fill.
Un matrimoni donat a ficar la gamba, pel que sembla, que continuen protagonitzant titulars que ja no sorprenen.