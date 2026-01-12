María Pombo ha estat mare per tercera vegada aquest 2026. Després d’uns dies en què l’espera es va fer molt feixuga, la petita Mariana va arribar al món el passat 2 de gener. El matrimoni format per la influencer madrilenya i Pablo Castellano ja tenen experiència amb nens perquè als petits Martín i Vega se’ls ha afegit la seva nova germaneta. Un part molt esperat que va arribar fa pocs dies i que ja ha fet parlar molt a les xarxes socials. La creadora de contingut ha decidit sincerar-se sobre algunes qüestions que han fet els seus seguidors en una consulta oberta en el seu perfil d’Instagram, on ha compartit detalls sobre el part o una dificultat que viu després d’haver estat mare de nou.
Com ha estat el tercer part de María Pombo?
María Pombo acostuma a ser molt sincera amb els seus seguidors, de fet, aquesta sinceritat l’ha convertit en objecte de polèmiques i crítiques algun cop, com per exemple fa uns mesos en què va defensar les persones que no llegien llibres admetent que “no eren millors” per fer-ho. En tot cas, ara que viu una etapa d’allò més dolça amb el naixement de la criatura, ha decidit que és el moment de respondre una de les grans qüestions: com ha estat el part? Amb la seva criatura entre els braços, la influencer ha compartit alguns detalls sobre com ha estat portar al món un nounat per tercera vegada. “El part va ser el part de la meva vida. Sens dubte va ser el millor dels tres i això que el de Martín -el primer bebè- va ser increïble”, ha confessat en una de les històries temporals d’Instagram.
Un dels detalls que reconeix que li ha encantat ha estat posar-se de part “de sobte”, sense esperar-s’ho. “Em va encantar sentir la sensació de dir, és avui, és oficial. Amb Vega vaig sentir molta por perquè era la setmana 35 i era prematur, no em va agradar”. En aquest cas, la creadora de contingut revela que estava de 39 setmanes i cinc dies, ben bé va estar a punt d’arribar a la “setmana quaranta”. “Jo jurava que no passaria de la setmana 38 ni de broma per les meves experiències anteriors”, explica. La seva por més gran era per les dates tan assenyalades del calendari. El naixement de la petita es va esperar fins al dia 2 de gener, després de poder gaudir amb tranquil·litat de les festes de Nadal i també de l’aniversari del petit Martín, que ha fet anys aquest final de desembre. “Eren les cinc de la matinada i em vaig despertar diversos cops pel dolor, però tenia automatitzat al cap que no era pel part, fins que de sobte es va adonar que les contraccions eren molt regulars, cada dos minuts”.
El moment del part de María Pombo
En les següents històries temporals ha continuat explicant com va ser el moment del part, el trasllat a l’hospital al migdia i fins i tot com va tenir temps d’acomiadar-se dels seus fils després d’explicar-los el que passaria. “A les 11:30 del matí les contraccions eren cada cinc minuts, no podia suportar el dolor. El trajecte a l’hospital va ser que em volia morir i només arribar ja van veure que estava dilatada per posar-me l’epidural”, ha revelat. “El nostre primer hola. Eren les 16:30 i la vida em va tornar a regalar poder sentir l’amor més profund. Tornaria a viure aquest moment mil vegades més”, ha escrit en un dels vídeos en què se la pot veure amb el bebè acabat de néixer. Un altre dels moments que ha tret a la llum és la dificultat per treure’s la polsera de l’hospital. Diu que “no és capaç” de tallar-la i que cada cop que intenta treure’s la cita es posa “a plorar”. A més a més, amb els canvis hormonals després del part ha trobat que té certs canvis a la cara amb l’aparició d’alguns granets.
Crítiques per la velocitat del cotxe
Ara bé, tot i que la família ara ja s’ha convertit en nombrosa amb el naixement del seu tercer bebè, les xarxes s’han omplert de crítiques per una publicació que va fer la mateixa influencer. Després de sortir de l’hospital i anar-se’n amb la petita a casa amb el cotxe, María Pombo va publicar un vídeo de l’interior del vehicle en què es veia com Pablo Castellano conduïa el cotxe a 140 km/h.
4 de enero y ya tenemos al padre del año ✨🤩 pic.twitter.com/EVOHA3qm97— Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 4, 2026
Sigui com sigui, la parella ha estat aliena a les crítiques i les reaccions, i es troba gaudint de l’arribada de la seva tercera filla en comú.