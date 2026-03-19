Marta Pombo és una de les protagonistes de la nova temporada del reality que ha preparat Prime Video sobre la vida d’aquesta saga familiar tan mediàtica. Des que la seva germana María es convertís en una de les influencers més seguides de tota Espanya, que ella l’ha acompanyat en una fama creixent. Ara, en una entrevista molt curiosa al pòdcast de Vanitatis, ha revelat detalls encara desconeguts sobre la seva vida privada. Per exemple? Que va “distanciar-se” de la germana “uns mesos” per culpa d’aquest documental, que ha perdut “molts diners” per culpa d’inversions mal fetes o que ha viscut “experiències paranormals“. Anem a pams.
El tema econòmic sempre genera molta curiositat i, encara més, en famoses amb aparentment tants diners. La creadora de contingut i llicenciada en Sociologia ha reconegut que no sempre ha engegat negocis potents: “He comès errors amb els que he perdut molts diners. Soc una persona confiada, però ara he evolucionat gràcies al meu marit que ha posat els límits que necessitava“. Diu la Marta que sempre ho ha donat tot i, en el passat, va “barrejar” i va donar més pes a la part emocional que la protectora: “He estat massa bona, massa confiada i sense fer-me preguntes. Ara no tinc cap negoci, gràcies, estic sanant d’aquella experiència“.
El problema? Que no ha estalviat tot el que podria haver fet perquè ha anat “donant” els seus diners. Recentment, per exemple, s’ha comprat un pis a Cantàbria a mitges amb el pare i la seva germana Lucía. A Madrid, però, viu de lloguer: “Amb els preus que hi ha ara mateix, estic feliç de lloguer amb el meu piset“. Ella que és mare de tres filles, de moment no es planteja fer cap inversió per comprar-se una gran casa com sí que ha fet la germana María.
L’experiència paranormal que va viure Marta Pombo en el passat
Marta Pombo també ha reconegut ser una persona “molt espiritual” en aquesta conversa, fins al punt que està aprenent a tirar les cartes del Tarot. Quina ha estat l’experiència més paranormal que ha viscut mai? Curiosament, diu que ha tingut un sisè sentit des de ben petita: “Recordo que veia persones a casa meva molt de tant en tant. No li prestava atenció, però tampoc no em feia por“.
La vegada que més por va sentir va arribar uns anys després: “Recordo que era adolescent quan vaig sortir del meu cos. Vaig tenir un viatge astral en el qual em vaig veure a mi mateixa dormint“. Allò sí que va espantar-la: “Havia vist una pel·lícula en què una ànima es perdia i entraven esperits dolents al teu cos”.
Visions, viatges astrals… I, també, energies: “En un moment molt dolent de la meva vida, quan estava sumida en una depressió, vaig sentir que hi havia una persona que m’estava fastiguejant. Em movia el coixí i les coses que deixava a la tauleta de nit. No em molestava, però sí que li deia que l’ajudaria si necessitava ajuda a canvi que em deixés dormir”. Una entrevista ben curiosa que haurà deixat els seus fans amb la boca oberta.