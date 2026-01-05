María Pombo i Pablo Castellano estan d’enhorabona després de convertir-se en família nombrosa. La parella amplia la seva família amb el naixement del seu tercer bebè i la segona nena que arriba per fer molt feliç la parella. La influencer va anunciar el passat mes de juliol el seu embaràs amb un vídeo d’allò més tendre al costat del marit i els seus dos fills, Martín i Vega. Poques setmanes després de la gran sorpresa, María Pombo no va voler fer esperar els seus seguidors i va revelar el sexe i el nom que posaria per a la criatura que ara els ha convertit en família nombrosa.
María Pombo i Pablo Castellano, pares per tercera vegada
La notícia ha arribat aquest cap de setmana després d’uns dies en què tothom es preguntava si la criatura naixeria durant el 2025 o a principis del 2026. La influencer madrilenya va mantenir els fans amb tota l’expectació, però un cop superat el 31 de desembre, María Pombo ja ha pogut eliminar un dels propòsits del nou any: ser mare per tercer cop. Per anunciar el naixement de la petita Mariana, que és el nom que ha triat la parella, María Pombo va compartir un seguit de fotografies temporals a les històries d’Instagram, en què marcava com a “feta” la tasca del part. Poc després, decidia mostrar la primera fotografia de la criatura.
“Ha estat un part somniat. Prometo explicar-vos més quan arribem a casa. Us estimo molt”, va afegir al costat de la primera foto de la nena. En tot cas, la parella també ha compartit unes paraules amb la premsa després de sortir de l’hospital. La creadora de contingut ha donat detalls del part, explicant que ha “estat boníssim” i que d’aquesta manera “tanquen una etapa”. “Aquest ja és el tercer i l’últim, tanquem una etapa de la millor manera. Ha estat un part somniat”, ha admès amb la criatura en braços.
Un vídeo del naixement de la petita Mariana
La criatura va néixer el passat dia 2 de gener, pocs dies després de celebrar l’aniversari del seu primer fill, el petit Martín. En tot cas, la parella ha decidit compartir un vídeo d’allò més tendre de les primeres hores amb la seva nova filla, on també es pot veure els seus germans grans, Martín i Vega, coneixent-la i estan molt pendents de la criatura.
“La nostra data preferida en el nostre calendari”, han escrit en aquest post d’Instagram. I per què han triat el nom de Mariana? Mesos abans del naixement del bebè, María Pombo va compartir amb els seus seguidors els motius pels quals havia triat Mariana com a nom del bebè. A més a més d’explicar que si era nen, tenien molt clar que li dirien Felipe, un cop van saber que seria nena, van triar entre dues opcions, Mariana i Victoria. “Quan vaig llegir el significat vaig tenir-ho molt clar. Resulta que Mariana és un derivat del María, cosa que jo no sabia, també vol dir estimada per Déu i plena de gràcia”, va explicar en un vídeo. Sigui com sigui, la parella enceta un any amb la millor notícia possible i la felicitat d’ampliar la seva família.